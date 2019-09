San Luis fue goleado por Pucará y cerró su año

| Publicado en Edición Impresa

Por la fecha 22 del URBA TOP 12 San Luis no pudo con Pucará que lo goleó por 42 a 10 en un cotejo disputado en Burzaco.

El marista sufrió una dura derrota y de esta forma cerró una de sus producciones más irregulares de los últimos años, cuando ya había acostumbrado a sus hinchas a estar peleando los campeonatos. De hecho, esta temporada terminó muy cerca de la zona baja de la tabla de posiciones.

Ayer en el inicio del partido Pucará arrasó en ataque y a los 3’ ya ganaba por 5 a 0. A los 19’ y 28’ extendió su ventaja a 11 a 0 con dos penales. Cuando corría el minuto 38 utilizando el juego de choque corto de los forwards Agustín Torello logro apoyar el primer try para el conjunto de La Cumbre y San Luis se puso a 6 puntos. Pero en la última jugada del primer tiempo aprovechando la superioridad numérica en el juego desplegado, el Rojo convirtió otro try que los llevó al descanso en 18 a 5 favorable al local.

lo pasó por encima

Ya en el segundo tiempo Pucará no solo no bajó el ritmo, sino que lo aumentó y los de nuestra ciudad, poco pudieron hacer: a los 4’, 10 y 17’, el conjunto local convirtió 3 tries que le dieron una ventaja de 35 a 5. A falta de 10 minutos para el final, Eduardo Ruesta apoyó el segundo try para San Luis. Pero después Pucará, volvió a ser contundente y convirtió el último try del partido, con el que dejaría el resultado final en 42 a 10.

Se terminó el torneo para San Luis que quedó en la séptima posición en la tabla con un sabor amargo por haber perdido varios partidos por muy pocos puntos y no poder entrar a los playoffs.