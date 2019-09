| Publicado en Edición Impresa

El economista Carlos Melconian insistió ayer en que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, no le pidió un plan económico para implementar en caso de resultar victorioso en los comicios del 27 de octubre, pese a las versiones que circularon en ese sentido.

“Alberto Fernández no me pidió ningún plan económico, siempre hablamos, mi relación con él tiene 14 años, pero no lo hicimos en esos términos”, aclaró el ex presidente del Banco Nación designado por el presidente Mauricio Macri, entre el 2015 y 2017.

Las palabras del economista coincidieron con las del candidato de Todos, ya que el jueves pasado, Fernández aclaró “no le pedí ningún plan a Melconian”.

El postulante del Frente de Todos añadió que si bien tiene “conversaciones” con Melconian, sus miradas suelen ser “bastante distintas”.

“Es alguien a quien escucho con mucho respeto”, agregó Fernández.

En esa línea, Melconian explicó ayer en FM Milenium: “Digo lo mismo que dijo Alberto: hablamos, pero no en ese sentido”.

Por otra parte, en el plano económico, el especialista remarcó la importancia de mantener el equilibrio fiscal al punto de deslizar que “debería ser una demanda social”.

También valoró los acuerdos entre los distintos sectores, pero consideró que a esos acuerdos “hay que ponerles contenido, y eso lo tiene que hacer el Gobierno”.