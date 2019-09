Ante una multitud, Macri dijo que “esta elección se puede dar vuelta”

El Presidente encabezó el primer acto del “Sí se puede” con un mensaje dirigido a la clase media. Lilita Carrió reclamó que “nadie se tenga que ir del país”. Pichetto dijo: “La única batalla que se pierde es la que no se da”

El presidente Mauricio Macri relanzó su campaña de cara a las elecciones del 27 de octubre, ante una multitud que se congregó ayer en las barrancas de Belgrano. “Ahora viene el alivio en el bolsillo que se está necesitando”, prometió el mandatario, que dirigió la parte saliente de su discurso a la clase media, al asegurar que “hizo el mayor esfuerzo” durante su gestión.

“Pero les puedo asegurar que escuché y tomé nota de eso”, aseguró Macri desde el techo de un motorhome, donde estuvo acompañado por la primera dama Juliana Awada, su compañero de fórmula Miguel Pichetto y la diputada Elisa Carrió. También fue un protagonista del acto el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta. “Esta elección se puede dar vuelta”, dijo el Presidente.

Ese fue justamente el mensaje que buscó transmitir el mandatario a sus seguidores, que ayer llegaron masivamente a ese coqueto barrio de la ciudad de Buenos Aires. Aunque el aliento, según pudo constatar EL DIA en el lugar, partió más desde la gente hacia los dirigentes, que a la inversa. “Mauricio no se va, Mauricio no se va”, corearon los simpatizantes del Gobierno nacional.

De acuerdo a fuentes oficiales, en Belgrano hubo unas 100.000 personas que manifestaron su adhesión a la alianza Juntos por el Cambio, aunque otras fuentes estimaron la mitad. No obstante, el fervor del público contagió a los funcionarios que venían con el ánimo caído desde la contundente derrota en las PASO ante el Frente de Todos, que encabeza Alberto Fernández.

Una hora antes del discurso de Macri, que se demoró porque el Presidente llegó al acto en tren –hizo el recorrido entre Olivos y Belgrano C-, había sido Carrió la que levantó a los presentes, con los que entabló un diálogo público. “Lilita” ponderó la “lucha en la adversidad” y reclamó “que nadie se tenga que ir del país”, para luego aclarar: “Queremos Justicia pero no venganza”.

Carrió sostuvo además que la próxima elección no plantea “una lucha por la economía sino por la dignidad de los pueblos” y pidió a “los pobres que no tengan vergüenza de ser pobres”. A su lado estuvo Pichetto, quien advirtió que “la única batalla que se pierde es la que no se da” y apuntó directamente contra el kirchnerismo, al invocar algunos proyectos que generan polémica.

Específicamente, mencionó la reforma constitucional de la que se manifestó partidario el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni y la “reforma agraria” que propuso Juan Grabois, el líder de la organización CTEP. Pichetto no se guardó nada: también dijo que el kirchnerismo piensa expropiar los departamentos desocupados y puso a Venezuela como un espejo para el futuro del país.

El candidato a vicepresidente también prometió que “se acabó el ajuste” que caracterizó a la administración Macri sobre todo desde el acuerdo con el FMI en 2018 y se abrazó con Carrió al final de su discurso. Pichetto y la jefa de la Coalición Cívica fueron adversarios implacables durante las últimas décadas en el Congreso, pero ahora comparten cartel en Juntos por el Cambio.

Otro de los oradores fue Larreta, quien aspira a conseguir la reelección en CABA evitando la segunda vuelta contra Matías Lammens, el candidato del Frente de Todos. Pero más allá de los discursos y la presencia de los dirigentes, entre los manifestantes primó el reclamo por “el fin de la impunidad”, que en la gran mayoría de los carteles se asoció a la figura de Cristina Kirchner. “¿Otra vez se fue a Cuba? ¿Tiene que pagar deudas?”, comentó con tono irónico un hombre mayor. “Cristina presa”, se pudo leer en otros tantos carteles.

La primera marcha del “Sí se puede” concluyó sin incidentes. Solamente un ciclista que gritó al pasar “aguante Cristina” terminó en el piso ante un amague de detención que le hizo un policía. Macri volverá a aparecer mañana en un acto similar en la ciudad de Junín. Ahí tendrá la compañía de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien ayer no fue de la partida.

