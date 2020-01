Listos para la acción

Luz, cámara, acción... Estudiantes levantó el telón de la temporada 2020, con la presentación de su plantel, el nuevo modelo de camiseta y algunas obras en el estadio que pronto podrán disfrutar todos.

El puntapié lo dio el presidente Juan Sebastián Verón, que agradeció a los sponsors, jugadores y a la prensa por estar presentes y les dejó un mensaje a los socios: “todos juntos vamos a seguir construyendo el camino para seguir creciendo como club”. Apuntó a la conducta y comportamiento de los deportistas y los que asistan a la cancha.

De inmediato se presentó un video para mostrar el nuevo modelo de camiseta. Pero casi que no hubo mayores detalles, sino que después los presentes tuvieron que verlos en la piel de los jugadores, que posaron para una foto grupal y luego se acercaron hasta los carteles de publicidad para dialogar con la prensa.

Cinco rayas blancas y cuatro blancas. Banderín sin laureles y el logo de la marca por delante, con el nuevo sponsor (RCA) en el pecho. En las mangas, muy apretadas a los bíceps, la publicidad de Superliga y en la espalda las tres estrellas -recordando el tricampeonato que se celebrará este año- y Rapicuotas, el segundo sponsor del plantel profesional. El cuello, a diferencia de la anterior, es redondo, con una breve abertura en el centro. La marca estadounidense no dio detalles de los otros dos modelos, uno blanco y otro dorado.

Todas las miradas se las llevó Javier Mascherano, que habló con la prensa, incluso con algunos chinos que llegaron especialmente para cubrir su primer partido en su regreso al fútbol argentino.

“Sentí que era el momento de volver y me encontré con un club que me quería y que me ofreció muchas posibilidades para venir. Estoy encantado de estar en Estudiantes”, repitió y dijo que lo ve muy enchufado al plantel de cara a su primer partido del semestre, el próximo sábado ante San Lorenzo como visitante.

Estuvieron presentes, además de la cúpula dirigencial, jugadores y cuerpo técnico, ex dirigentes como Eduardo Abadie, el ex entrenador Alejandro Sabella y sus ayudantes Claudio Gugnali y Pablo Blanco. Todos ellos participaron de los partidos exhibición realizados luego. También se sumaron Eduardo “Bocha” Flores, Gabriel “Bambi” Flores y Carlos Pachamé, integrantes del plantel tricampeón de América, que este año celebrara dicha conquista.

De los actuales dirigentes estuvieron los vices Martín Gorostegui y Juan José Calderón, los vocales Mariano Vázquez Mangano, Diego Valente, Luis Álvarez Gelvez, Diego Tipping, Gabriel Píccoli, Miguel Menno, Juan Martín Aiello, Javier Porta, Martín Olivares y Daniel Cajade.

DOS PARTIDOS Y UNA CENA

En el final de la jornada se realizaron dos partidos de fútbol en el campo principal. Primero jugaron Verón, Agustín Alayes, el cuerpo técnico de Milito y algunos ex jugadores como Rodrigo Braña y Leandro Desábato contra el equipo de periodistas de una cadena televisiva. Ganó el equipo Pincha 3-0, con dos goles de Alayes y otro de Leandro Benítez. De inmediato el mismo equipo se midió con un combinado de periodistas platenses. También hubo victoria de Estudiantes, pero 1-0.

El juvenil Darío Sarmiento se destacó jugando con el equipo de eSports de Estudiantes

El cierre fue con una gran cena en el restaurante ubicado en la parte baja de la platea de avenida 1, que se prolongó hasta cerca de la medianoche. En una mesa charlaron largo y tendido Braña con Sabella. En otra Milito con Desábato. Verón con los ayudantes de Milito. Estudiantes quiere ser una familia y cada día se miestra más firme. El semestre está en marcha.