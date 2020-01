La conciencia ambiental de los platenses, con baja nota

A María Julia Cerqueiro Ribeiro, que llegó hasta La Plata desde Bahía (Brasil) para participar de un programa orientado a medir la conciencia ambiental de la población platense a partir del nivel de aseo que se ve en la vía pública, le sorprendió la gran cantidad de desperdicios plásticos (sorbetes, bolsas, cucharitas de helado) que se ve a todas horas en las calles del centro. Pero más le llamó la atención el contraste entre esa situación y la gran cantidad de cestos, barrenderos y camiones de basura que, también, vio en la calle.

María Julia forma parte de un grupo de voluntarios de la Fundación Biosfera que llegaron en enero desde distintas ciudades de Brasil y México para evaluar la conciencia ambiental de los platenses a partir de la limpieza de las calles. Son estudiantes avanzados y graduados de distintas disciplinas y, aunque el trabajo les demandará todavía dos meses más, ya sacan una primera conclusión: que en la Ciudad hay recursos para la limpieza, pero fallas en la comunicación y la educación hacen que, a pesar de esos recursos, el aseo de las calles deje mucho que desear.

“Los principales actores en el aseo de los lugares públicos son los transeúntes y el Estado y lo que se observa es que no hay una buena comunicación entre unos y otros. Eso hace que, por ejemplo, en el marco del trabajo se pudo constatar que la mayoría de los platenses consultados en una encuesta no sabe hacer la separación de residuos entre orgánicos e inorgánicos, aunque cuenten con cestos distintos. Al mismo tiempo, y comparando con las ciudades de las que vienen los participantes del programa, también se destacó la falta de cartelería suficiente con indicaciones referidas a la limpieza”, dice Horacio de Belaustegui, presidente de la platense Fundación Biosfera, que es la que lleva adelante el programa, que lleva como título “El aseo en la vía pública como espejo de nuestra conciencia ambiental diaria”.

El programa apunta a reducir los efectos del cambio climático, a partir de que “la mayoría de los programas ambientales se centran en el reciclaje sin tomar en cuenta la importancia de la educación ambiental y la planificación de recursos humanos y financieros”.

Primeras conclusiones

El trabajo se concentró en la zona comprendida en las calles 7 y 8 y entre las avenidas 60 y 44, incluyendo el estado de las plazas Italia, Rocha y San Martín, donde los voluntarios de Biosfera llegados desde México y Brasil desarrollaron encuestas entre los transeúntes y los trabajadores encargados de la limpieza, además de hacer observaciones sobre la presencia y la cantidad de elementos como cestos y cartelería.

“Una de las cosas que pudimos constatar fue que en las calles y plazas analizadas los habitantes de La Plata no participan activamente de la disposición correcta de los residuos generados en los espacios públicos, pese a existir evidencia de algunos esfuerzos por disponer eficientemente la basura, como por ejemplo la separación de basura reciclable (cesto verde) de la no reciclable (cesto negro) o los botes grandes para poner bolsas grandes de basura”.

Para los autores del trabajo, esto habla de un desconocimiento de muchos ciudadanos de los programas implementados y de los recursos con los que cuentan.

Por otra parte también detectaron que el personal que se dedica al barrido de las calles no cuenta con todo el material necesario, subrayando la falta de materiales de seguridad, como guantes.

Entre otras situaciones puntuales, destacaron como uno de los factores observados la ausencia de rejillas que filtren residuos en las bocas de tormenta, una herramienta que sí se encuentra en las ciudades de las que vienen.

Otro de los aspectos observados fue la diferencia de limpieza de los senderos de las plazas (más limpios) frente a las áreas verdes (más descuidadas), o la frecuente presencia de deshechos de mascotas en plazas y calles.

Los estudiantes y graduados que participaron de la investigación sumaron también una serie de sugerencias basadas en la observación y en herramientas que se utilizan en las ciudades de donde proceden. Entre ellas, proponen reforzar la educación ambiental en las escuelas desde edades tempranas y sumar cartelería y otros recursos de comunicación en la Ciudad orientada a fortalecer la conciencia ambiental y el compromiso con la limpieza de los transeúntes.

Del trabajo participan Andrey Robson Silva Santos, de la Universidad Católica de Salvador; Eduardo de Medeiros Peretti, de la Universidade do Sul de Santa Catarina; Ignacio Rosales Núñez, de la Universidad Tecnológica de Monterrey; Keven Kley Estela Nunes Brandäo, de la Universidade Estadual de Feira de Santana; María Bertazzo Santana da Silva, de la Universidade Federal do Saö Carlos; María Julia Cerqueira Ribeiro, de la Universidade Estacio de Sá; Sarah Rebeca Ponte Viana, de la Universidade Federal do Ceará y Vinicius Gimenes Pongeluppe, de la Universidade Estadual Paulista.