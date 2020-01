“Estoy segura de que los mató mi hermano”, dijo la mamá de Alma al declarar ante el fiscal

Con la detención formal de E.S., el adolescente de 17 años que fue imputado por su presunta participación en el triple crimen de Melchor Romero (ver página 16) , el caso quedaría casi resuelto. Al menor -que mañana cumplirá la mayoría de edad- se le tomará declaración hoy, y se espera que su relato devele lo que ocurrió entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1º de enero, cuando asesinaron a cuchillazos a Alma Manino (5), a Graciela Holsbak (54) y a Raúl Félix Bravo (54) en una casa de 523 entre 164 y 165. No obstante, en la familia de las víctimas y del supuesto victimario las exposiciones de cada integrante se contradicen entre sí, en algunos casos con frases determinantes en favor o en detrimento de E.S. Incluso las descripciones que hacen de él y de su carácter son opuestas, según se desprende de cada testimonio, y así lo reflejaron fuentes judiciales a este diario.

“LOS MATÓ MI HERMANO”

Andrea “la Polaca” Medina, mamá de Alma (el papá se encuentra detenido en la cárcel de Olmos, con condena hasta 2022 por “robo calificado” por el uso de un arma) y hermana del único sospechoso, no tuvo dudas en su declaración ante el fiscal Marcelo Martini (UFI Nº3), ante quien afirmó “estoy segura de que los mató mi hermano”. Medina se lo dijo al funcionario judicial en su segundo comparecimiento ante la Justicia, ya que antes lo había hecho a la Policía. En esa primera ocasión, calificó a E.S. de “raro y sádico”, y reveló que “maltrataba a los gatitos” que merodeaban la casa. En una línea similar, aunque con algunos reparos, se manifestó Rosalía, una de las cinco hermanas de Graciela. La mujer sostuvo la relación del joven con Raúl “era muy tirante” y que en una oportunidad su sobrino le aseguró que “este viejo de mierda me tiene recontra podrido, lo voy a cagar a machetazos”.

“Mi hermana siempre me decía que él era muy cerrado, que estaba todo el tiempo con los auriculares puestos. Además tenía un machete debajo de su cama y no dejaba a nadie entrar a su habitación”, comentó Rosalía. Con todo, para ella la culpabilidad del chico no es segura: “Yo no puedo creer que Ezequiel haya atacado mi hermana Graciela y a Alma. No me cabe en la cabeza que haya hecho algo así”.

Por su parte, Martín Bravo, hijo de Raúl, aseveró que “mi padre cuando ha hablado conmigo me comentó que siempre que se separó de Graciela fue por culpa de uno de los hijos. Supongo que será el chico éste, del que estamos hablando. Me decía que siempre lo terminaba echando y que él no era nadie para vivir en esa casa, que no era el padre y que no iba a ocupar ese lugar”. Sin embargo, señaló que su papá “nunca me contó nada sobre alguna situación violenta” con E.S. al tiempo que refirió: “Yo sé que algo debe saber; también estuvo en esa escena”.

“ES UN CHICO ENCANTADOR”

Silvina Holsbak vive en Mar del Plata y “después del fallecimiento de mi papá” su relación con Graciela cambió rotundamente. “Ya no nos hablábamos tanto, dejamos de vernos. Con los hijos de ella sí mantuve contacto, nos mensajeábamos o los veía cuando iba a La Plata”, indicó en diálogo con EL DIA. Silvina remarcó que E.S. “es un chico encantador desde que era un nene, estudioso, de la casa, bueno con sus sobrinos con sus hermanos”. Por ese motivo, añadió, “me sorprende todo lo que pasó, yo conocía a otra persona”. Y, en ese sentido, advirtió que “Si fue él, algo le tuvo que haber pasado, estamos asombrados, desorientados”.

Silvina, al igual que Rosalía, explicó que E.S. y Raúl Bravo no tenían un buen vínculo, pero lo achacó a la etapa que atravesaba el menor. “La verdad no se llevaban bien, por lo que me contaban mis hermanas. Pero yo lo veía como algo más de la edad rebelde, de adolescente”. Asimismo, destacó que “a Raúl yo lo conocí y era muy buen tipo, amable y correcto”.

Por último, Silvina comentó que “para mí es algo increíble que haya podido hacer algo así. Era muy mimado, de parte de la madre y de los hermanos, por ser el más chico”.

