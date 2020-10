Un club de City Bell sufrió otro robo: es el sexto en los 209 días de cuarentena

“Ya no queda nada para robar. Lo que nos queda es la solidaridad de la gente”, reflexionó Patricia Merola, presidenta de la subcomisión de fútbol del club Argentino Juvenil, que en las últimas horas sufrió el sexto escruche desde el arranque de la cuarentena, hace 209 días.

Los intrusos ingresaron en el predio de 460 y 18, en City Bell, del mismo modo en que lo hicieron las veces anteriores, por los fondos que lindan a un sector intransitable del Parque Ecológico.

Las autoridades descubrieron el robo ayer a la mañana, cuando se presentaron como todos los sábados con las ganas intactas de poner en valor ese club al que asisten -en condiciones normales- más de 500 jugadores de ambos sexos, de la liga amateur platense.

Esta vez los intrusos se llevaron “barras, pesas, una caja con canillas y hasta las lamparitas” que guardaban en el cuartito de materiales protegidos por dos candados, contó Merola. Eso no impidió que los ladrones se metieran en la habitación que era del casero, para levantar un par de maderas del piso y descolgarse al depósito, que está justo abajo. En estos meses ya robaron hasta los inodoros de los baños de los vestuarios y del público, entre muchas otras cosas.

“De la cancha que tenemos en 21a entre 464 y 465 intentaron llevarse hasta la red de contención” de un arco, pero no pudieron. En los sucesivos escruches arrasaron de a poco con todo; también con los rodillos que habían comprado para pintar y acondicionar el club mientras esperan que se retomen las actividades. “La verdad es que nos sentimos impotentes”, reconoció Merola, “y ya no sabemos qué hacer. En la semana solemos darnos una vuelta, pero todos trabajamos”. Como lo han hecho antes, ayer volvieron a radicar la denuncia en la comisaría jurisdiccional, aunque no hubo detenciones por los otros hechos. Los responsables de este club que nació en 1946 apuestan a sacarlo adelante con la solidaridad de la gente: “Si alguien puede donar materiales sería de mucha ayuda”, destacó Merola.