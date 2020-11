Pistolas Taser: el Concejo Deliberante aprobó la compra, pero la Provincia no las quiere

El Concejo Deliberante de La Plata autorizó hoy al intendente, Julio Garro a avanzar con la compra de pistolas Taser, una decisión que, no obstante, salieron a desalentar desde el Ministerio de Seguridad bonaerense que conduce Sergio Berni.

Con la firma de la concejal de Juntos por el Cambio, Romina Cayón, el proyecto de resolución aprobado por el cuerpo deliberativo local le solicita al Ejecutivo municipal que “evalúe la factibilidad de adquirir veinte dispositivos electrónicos Taser X2”, los cuales “serán afectados a la Secretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia”. Asimismo, establece que su aplicación se analice en coordinación la Provincia.

En la Comuna, donde Garro ya defendió el uso de estas armas no letales -“son herramientas que permiten dar mayor seguridad a los agentes y protegen a terceros contra episodios delictivos”, dijo-, adelantaron que la decisión ya está tomada y que los fondos para la adquisición partirían del Plan Integral de Seguridad. “Vamos a entregar estas herramientas a la Policía bonaerense o local que cumpla funciones en la Ciudad”, decían en calle 12, igualmente atentos a que la medida debe ser autorizada por la cartera que conduce Berni, pues es la que tiene la potestad de los efectivos.

Pero cerca del ministro adelantaron a EL DIA que las Taser están en el fondo de las prioridades. “La Policía de la Provincia, que es la única que existe, no las va a contratar en este momento”, advertían en Seguridad, y subrayaban que el Municipio “no tiene autoridad” para armar a los efectivos. “Para avanzar con un plan así se tiene que llegar a un acuerdo, los intendentes no pueden equipar a la fuerza como se les ocurra, eso sería antidemocrático e ilegal”, cuestionaban, para rematar con ese verbo que meses atrás viralizó el ministro de Economía, Martín Guzmán: “Lo aprobado en La Plata es sarasa. No pueden repartir Taser entre los agentes, en todo caso tendrán que dárselas a los funcionarios municipales, si es que tienen licencia para usarlas”, ironizaban.

Juran en el entorno de Berni que no son pruritos ideológicos los que motivan el rechazo -estas pistolas, que con una descarga eléctrica de 400 volts inmovilizan en el acto a un potencial agresor, “resolverían un montón de cosas”, admitían en la Provincia-, pero, insistían, la seguridad bonaerense tiene prioridades y entre ellas, por ahora, no están las Taser. El reclamo por la implementación de estos dispositivos no es nuevo. Ya el Municipio había impulsado el pedido durante la gestión anterior.