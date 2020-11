Se viralizó falso video de un presunto ataque al hombre de la foto con el ataúd de Diego

Un video se viralizó en las últimas horas sobre un presunto ataque que habría sufrido una de las tres personas que se sacó la repudiable foto en la funeraria junto al ataúd y el cuerpo de Diego Maradona. Pero se supo que se trata de una nueva "fake news" o noticia falsa

El video en cuestión data de un hecho ocurrido a mediados de marzo en el partido bonaerense de San Martín. Allí efectivos del área Científica de la Policía Bonaerense encontraron en un contenedor de basura el cadáver de un hombre mayor con el torso desnudo, que tiene un gran parecido con el hombre que se tomó la imagen con el Diez. La víctima de esta caso policial era una persona de 44 años, que presentaba golpes en la nuca, sangre en su rostro y quemaduras en la espalda.

A través de WhatsApp y las redes sociales, el video se hizo viral y estuvo acompañado de tres audios que también serían falsos. En uno se escuchaba una voz diciendo: "Escuchame una cosa Tomy, ya lo agarramos al gordo. Lo tiene el Tucu en la chata de adelante. Lo estamos llevando a la casa de Charly a José C. Paz. Ya lo agarramos, por la mamá está pidiendo el gordo gil, boludo e irrespetuoso de mierda. Ya estamos yendo para allá. Estamos con las dos chatas, nos están esperando los pibes. Ya estamos con el Rafa y con todos".

En un segunda audio, una voz distinta al del primero, dice: "No se preocupen muchachos, yo laburo con el cuñado de Maradona. Cuando Giannina vio la foto mandó a gente de La 12. El chabón está en terapia intensiva destrozado. Están las fotos del chabón hecho mierda, las tiene Giannina pero no las podemos hacer viralizar porque no quieren que se arme más kilombo. Pero lo destrozaron".

En el tercero, se escucha a otro personaje que asegura: "Ya está liquidado este pibe. Ya no sirve para nada, lo fuimos a buscar con los pibes de La 12. Olvidate. la Giani ya sabe, está al tanto, la Claudia también. NO podemos decir nada pero el pibe no sirve para nada".