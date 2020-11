VIDEO .- Enojos y eliminación: la "noche negra" de Martín Bacilini en el Cantando 2020

Martín Baclini fue eliminado anoche del Cantando 2020 luego de una semana especial, ya que se llevó un formato de Súperduelo. Pero más allá de su partida del certamen, vivió una gala tensa en donde tuvo una pelea con los integrantes del jurado: Nacha Guevara, Karina La Princesita Tejeda, Oscar Mediavilla, Moria Casán y Flavio Mendoza, quien estuvo como artista invitado.

El primer enojo se dio cuando decidieron salvar a Charlotte Caniggia. “Cuando competimos contra artistas que son profesionales, que la rompen y que son número uno es: ‘La rompiste, fuiste el mejor, cómo estás creciendo, estás bárbaro’. Y cuando competimos con un artista en igualdad de condiciones es: ‘Me encantó lo que hizo el otro’. Está bárbaro, entiendo todo. Todo bien”, se quejó el participante.

“Yo digo que somos iguales a todos. Ángela Leiva justo se enfrentó a mí y ¿qué querés que haga con Ángela? Magia no hago”, añadió, en relación al duelo que le tocó el jueves pasado frente a la cantante de cumbia y participante del Cantando 2020.

Flavio Mendoza no se aguantó las ganas de responderle y lanzó: “Tenés que agradecer estar acá. No sos un artista. Si no, dejale el lugar a alguien que tenga que trabajar. ¿Te quejás de esto?”, le dijo. Entonces, su compañera dijo que ella sí necesitaba trabajar. “Creo que la molestia es porque se quiere quedar”, explicó la cantante tratando de calmar las aguas.

En el duelo final perdió frente a la pareja conformada por Lizardo Ponce y Antonela Cirillo. Moria y Flavio votaronpor la pareja de Ponce, mientras Mediavilla había elegido a la de Baclini. Entonces, llegó el turno de la Princesita, quien podía definir la eliminación o dejar la decisión en manos de Nacha.

“No entiendo tu enojo”, comenzó diciendo la cantante. Y, a pesar de los nervios que le provocaba el hecho de tener el destino de los participantes en sus manos, inclinó la balanza hacia el lado de Lizardo.