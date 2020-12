Creen haber hallado “la fórmula ganadora” para hacer más eficaz la vacuna de Oxford

Luego de investigaciones adicionales, el laboratorio británico AstraZeneca anunció haber encontrado “la fórmula ganadora” para mejorar la efectividad de su vacuna contra el coronavirus, desarrollada junto a la Universidad de Oxford y sobre la cual el organismo regulador inglés debe pronunciarse en los próximos días.

“Creemos que hemos encontrado la fórmula ganadora y cómo lograr una eficacia que, con dos dosis, es alta como la de las demás”, dijo el director general de la empresa, Pascal Soriot, en declaraciones publicadas ayer por el periódico Sunday Times.

En la misma entrevista el ejecutivo asegura que gracias a ese hallazgo su vacuna asegura ahora una “protección de 100%” contra las formas graves de COVID.

Como algunos recordarán, en noviembre pasado, al dar a conocer los resultados provisionales de ensayos clínicos a gran escala en el Reino Unido y Brasil, Astra Zéneca informó que su vacuna tenía una eficacia media de 70% frente a más de 90% de las desarrolladas por el consorcio estadounidense alemán Pfizer/BioNTech y la compañía farmacéutica Moderna, también de Estados Unidos.

Aquellos resultados preliminares reflejaban sin embargo diferencias entre dos protocolos de aplicación: mientras que entre los voluntarios que recibieron las dos dosis completas de la vacuna la efectividad promedio era del 62%, quienes fueron inmunizados con la mitad de la dosis y una dosis completa un mes después, la tasa era en cambio del 90%.

Esos resultados fueron cuestionados porque hubo un error en la inyección de media dosis, aunque solo un grupo relativamente pequeño había seguido este protocolo, y más tarde la compañía anunció que su vacuna requería un “estudio adicional”.

Aquel inconveniente, que fue rápidamente sorteado, fue explicado a principios de este mes por la prestigiosa revista científica británica The Lance. “Los primeros datos provisionales de seguridad y eficacia de una vacuna contra el coronavirus evaluada en cuatro ensayos en tres continentes muestra una eficacia significativa de 70,4% después de dos dosis y una protección de 64,1% después de al menos una dosis estándar contra la enfermedad sintomática sin problemas de seguridad”, precisó la publicación.

En ese artículo, The Lancet avaló los ensayos clínicos de la vacuna de Oxford/AstraZeneca y ratificó que, según un comité de científicos independientes, su promedio de eficacia era de 70%, tal como había anunciado la empresa poco antes.

Consultada sobre el tema, la infectóloga argentina Gabriela Piovano explicaó que la diferencia entre los resultados permitió comprobar que “una menor dosis hace reaccionar mejor al sistema inmunológico”.

“La conclusión es que no se necesita una alta dosis para obtener una buena respuesta, esto es un hallazgo; ellos se dieron cuenta de que algo estaba mal, pero luego tenía mejores resultados, no fue a propósito; son conclusiones en la experiencia, no en el conocimiento”, dijo.

La vacuna de Oxford/AstraZeneca se espera con impaciencia porque es relativamente barata y no necesita ser almacenada a una temperatura tan fría como la de Pfizer/BioNTech, lo cual facilita la vacunación a gran escala.

Con más de 2,26 millones de infectados y de 70.500 muertos por coronavirus, el Reino Unido fue el primer país occidental que comenzó a inyectar dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech a principios de este mes.

Ahora cuenta con esta segunda vacuna de Oxford/AstraZeneca para ganar impulso y poner fin al aumento de casos atribuidos a su territorio por la aparición de una nueva cepa de coronavirus, aparentemente mucho más contagiosa pero no inmune a las vacunas desarrolladas.

El laboratorio británico anunció el miércoles pasado que había presentado los datos completos de la vacuna Oxford/AstraZeneca a la MHRa, el organismo regulador del Reino Unido.

Según la prensa británica, esa oficina deberá pronunciarse en los próximos días, con el objetivo de comenzar la aplicación de la vacuna el 4 de enero.