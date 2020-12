"Era una eminencia y lo mataron como a un perro", dijo uno de los amigos del ciclista

Uno de los amigos con los que salía a andar en bicicleta el quiropráctico de origen armenio asesinado hoy en el barrio porteño de Retiro aseguró que la víctima "era una eminencia" en su profesión, que "lo mataron como a un perro" y que el adolescente detenido como presunto autor del crimen "debe pagar".

Se trata de Diego, un paciente y amigo de Dimitri Amiryan, que hoy debía encontrarse con el quiropráctico y cuando llegó a Retiro se enteró de que lo habían asesinado.

"Yo llegué cuando ya había pasado todo. Dimitri, la persona que hoy falleció, era un excelente profesional, una excelente persona y padre de cuatro hijos", dijo Diego al canal TN en la puerta de la Comisaría Vecinal 1A , donde declaró como testigo.

"Es una pena que haya muerto, como a un perro en la calle que lo haya matado un pibe de 15 años. ¿Dónde vamos como sociedad si un niño de 15 años no tiene reparo en lo que importa una vida", se preguntó Diego.

El amigo explicó que esta mañana Amiryan, él y otro amigo de nombre Pablo se iban a encontrar para recorrer en bicicleta un circuito habitual que hacen por bicisendas, cuando al llegar a Retiro vio el patrullero, la bicicleta de su amigo tiraba y sangre.

"A Dimitri no lo vi por ningún lado, lo busqué en el patrullero a ver si lo habían detenido, vi sangre, pensé si lo habían atropellado y no. Con el peor de los escenarios me encontré, no tengo más a mi amigo", señaló.

Diego calificó a la víctima como "una eminencia" y "un especialista de columna que curaba con las manos".

Al respecto comentó que a él lo recuperó de "cinco hernias de disco" y que tenía pacientes famosos como la presidente del PRO, Patricia Bullrich; la modelo Karina Jelinek y el empresario Jorge "Acero" Cali.

"Tenía más de 300 alumnos, todos profesionales que hacían el curso con él porque hacía un tratamiento único. Viajó por todo el mundo. Esta persona no hacía más de trabajar y ayudar a los demás", agregó.

"¿Por una bicicleta arruinás a toda una familia? Estaba pensando en abrir un centro de columna, era una eminencia. Esta persona tiene que pagar. No puede ser que porque sea menor, salga", dijo sobre el adolescente detenido para quien pidió que haya "ojo por ojo".

"Podría haberlo herido, era una bicicleta, tenías un arma, podrías haberle tirado un tiro en la pierna, pegarle un culatazo. ¿Qué necesidad tenés de arrancarle la vida a alguien? ¿Por qué motivo, qué sentido tiene? Es una locura", comentó.

Otro amigo del ciudadano armenio asesinado esta mañana aseguró hoy que la víctima "salía a pedalear con frecuencia" y le gustaba hacer "trayectos largos", tras lo cual lamentó lo sucedido.

"Era muy buen terapeuta, una gran persona, yo era paciente de él también, hemos compartido juntos varias cosas", dijo Miguel al canal TN en la puerta del consultorio de su amigo, en el barrio porteño de Núñez, donde también vivía.

"Es un triste final éste. Matarlo por una bicicleta es terrible. Hablábamos siempre del tema de seguridad, siempre era 'cuidate cuando salís'. Una bicicleta hoy es algo increíble, es vistosa y por robarla hacen cualquier cosa", agregó.

Miguel dijo que su amigo "siempre tuvo miedo que le entren (a la casa) porque tenía la criatura", además de otros hijos "en el extranjero".

"No tenía temor de andar en bicicleta, la usaba mucho, tenía dos o tres y hacia recorridos largos, iba para el lado de Chile", agregó

"No lo puedo creer, me tomó de sorpresa. Nadie lo espera esto, en ningún momento pensé que terminaba su vida así", concluyó Miguel.