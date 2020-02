Daniel Osvaldo quiere jugar contra River "para darle una mano a Boquita"

Daniel Osvaldo se encargó de ponerle pimienta a la previa del encuentro que jugarán River y Banfield por la Superliga.

El futbolista, que podría estar unos minutos en cancha defendiendo los colores del "Taladro", señaló hace pocas horas: "Me encantaría darle una mano a Boquita el domingo".

Osvaldo fue convocado por primera vez por Julio Falcioni, desde su llegada al club del Sur, y se perfila para ocupar un lugar en el banco de los suplentes.

"Lo de River no es indiscutible. Viene arriba y es difícil que pierda puntos, pero vamos a ver si podemos sacarle algún puntito para darle una mano a Boca. No escondo que soy hincha, me encantaría darle una mano a Boquita", sostuvo el atacante en diálogo con un canal deportivo

Vale destacar que Osvaldo, de 34 años, tendrá su primera chance de ver minutos de acción con Banfield desde su llegada en el último mercado de pases, aunque entiende que el partido será muy difícil para su equipo.