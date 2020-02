Por un “golpe” fuera del Bosque

El Lobo tendrá esta tarde otro de esos partidos con olor a “final”. Por que si bien los Canallas no están en descenso directo, no pueden relajarse y dejar escapar puntos así nomás. Si a esto le agregamos que Rosario está dividida por la presencia de Diego Armando Maradona por aquello que hoy los dueños de casa no le darán ningún trato especial al “Diez” ni lo homenajearán, mientras los hinchas de Newell´s le mostraron todo su amor cuando la delegación arribó ayer al hotel donde quedó concentrado.

Por esto es que el Gigante de Arroyito hoy será una verdadera olla a presión, con caras conocidas en ambos equipos y con la historia de haber protagonizado hace poco más de un año la final de la Copa Argentina.

Lo cierto es que Gimnasia (17 puntos) visitará hoy a Central (30 unidades), en el marco de la 20º fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

El encuentro comenzará a las 19:40, contará con el arbitraje de Diego Abal, y será televisado en directo por Fox Sports Premium.

El elenco rosarino llega a este encuentro tras empatar de manera agónica ante Banfield 1 a 1; mientras que los mens sana también igualaron 1-1, pero fue Patronato el que se lo empató en el Bosque y le quitó dos puntos que parecían seguros.

Por eso, ambos equipos llegan con sus urgencias a cuestas y pensando en la Tabla de los Promedios. Central, más cerca de la zona roja del descenso que de la punta; Gimnasia, que continúa como el equipo más comprometido con perder la categoría.

Y como quedó dicho, un encuentro con muchas caras conocidas, por que en Central está Fabián Rinaudo como titular y Nicolás Colazo en el banco, además del técnico Cocca.

En el Lobo, Jorge Broun tiene un fuerte pasado en Central, ya que es el Club donde surgió.

AMBOS TÉCNICOS METEN MANO

Pasando a lo estrictamente futbolístico, Diego Maradona hará cambios con respecto al equipo que recibió al Patrón en 60 y 118.

El uruguayo Brahian Alemán irá por José Paradela, mientras que Matías García regresará a la titularidad en la mitad de la cancha tras dejar atrás una lesión, por Maximiliano Cuadra.

En tanto, otro que recupera un lugar entre los once es Nicolás Contín por la lesión del colombiano Jhonathan Agudelo, y que Lucas Barrios estuviera en duda en la semana por una molestia.

Según lo ensayado en Estancia Chica, el Lobo se pararía con un dibujo táctico 4-1-4-1, con el colombiano Harrinson Mancilla como volante de contención y el Tanque Contín como única referencia en el área rival.

A priori, con los ingresos de Alemán y Caco García, el Lobo también gana en tener buenos ejecutantes para la pelota parada.

Por el lado de Central, su técnico Diego Cocca podrá contar con el debut del zaguero Joaquín Laso, quien reemplazará a Cristian González, autor del agónico empate contra el Taladro.

También se dará el ingreso del delantero Lucas Gamba por el volante uruguayo Diego Zabala, aunque ubicándose sobre el extremo izquierdo del mediocampo.

Es que el ex entrenador del Lobo no cambiará su sistema de juego a pesar de estas variantes, y mantendrá el 4-4-2 tradicional que usó por ejemplo, el partido pasado contra Banfield.

VIAJARON 19 JUGADORES

La delegación Tripera viajó ayer tras el almuerzo y luego de repasar la pelota parada, y al ómnibus subieron 19 jugadores.

Además de los once titulares (ver cuadro aparte), lo hicieron estos ocho futbolistas: Nelson Insfrán, Manuel Guanini, Lucas Licht, Víctor Ayala, José Paradela, Horacio Tijanovich, Maximiliano Cuadra y el juvenil delantero Sebastián Cocimano, que concentra por primera vez.

Vale agregar, que uno de ellos finalmente quedará afuera del banco de suplentes para el encuentro de esta tarde.

Como se puede ver, quedaron afuera de la lista Franco Mussis, Lucas Barrios y Maximiliano Comba, por ejemplo, y a ellos por lesión se suman Germán Guiffrey y el colombiano Agudelo.

Quienes no viajaron ayer a Rosario, hoy entrenarán en el predio abastense, mientras que a partir del lunes todo el grupo comenzará la semana de tareas con vistas al compromiso ante Independiente (nuevamente como visitante) del próximo sábado.