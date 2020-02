Los intendentes del PRO que se abroquelan para capear la tormenta

La UCR y el PRO siguen al frente de intendencias de peso en la provincia de Buenos Aires. Y en este marco, cinco intendentes de la oposición decidieron abloquelarse para afrontar la nueva realidad nacional y bonaerense, pero también para influir en la interna del partido que fue la columna vertebral de Cambiemos durante su etapa en el poder.

Se trata de Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), los tres con influencia en el Gran Buenos Aires; a quienes se suman Julio Garro (La Plata) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata), jefes comunales de las ciudades con importante volumen político. Al quintento se suma eventualmente Héctor Gay, el intendente de Bahía Blanca, según indicaron fuentes partidarias a EL DIA.

Pese a no tener una nutrida tropa de diputados y senadores propios en la Legislatura bonaerense, este grupo de alcaldes se hizo notar en la discusión sobre la Ley Fiscal que impulsó el gobernador Axel Kicillof, con la que Juntos por el Cambio envió un mensaje al nuevo mandatario.

La postura dialoguista, pero a la vez dura en la negociación, podría extenderse a otros asuntos como el de la seguridad si es que el ministro Sergio Berni no cumple su promesa de darle más atribuciones a los intendentes.

En la agenda común entre el Gobierno bonaerense y los intendentes opositores sigue pendiente la definición de cargos en el Banco Provincia, así como una actualización del financiamiento del Sistema Alimentario Escolar (SAE), de cuya administración se encargan 26 municipios gobernados por Cambiemos. La misma situación se registra con el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), cuya negociación en detalle delegó Kicillof a la ministra de Gobierno, María Teresa García.

El comentario por lo bajo en los recovecos de la política bonaerense es que algunos planteos de este “grupo de los 5” del PRO están previamente dialogados con algunos de sus pares del PJ. Sólo que los jefes comunales peronistas no pueden aparecer públicamente con demandas al Gobernador. Pero está claro que los intendentes macristas tomaron la experiencia reciente de sus colegas cuando eran opositores a Vidal. Y ahora le piden a Kicillof reciprocidad en los concejos deliberantes. Esto es, que el Frente de Todos no bloquee las gestiones municipales de Juntos por el Cambio. Esta demanda no se limita a los cinco distritos mencionados, sino también a otros como Pinamar, cuyo intendente Martín Yeza tiene problemas por la actitud de los concejales opositores. Los jefes comunales de Juntos por el Cambio recuerdan que fue el peronista Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) quien hizo un planteo similar a la gobernadora Vidal al momento de negociar leyes importantes.

Los municipios de Juntos por el Cambio tienen necesidades: al menos ocho de ellos arrastran problemas financieros, con lo cual requieren de ayuda provincial. Por ende, no todos los intendentes opositores pueden ponerse en una posición de fuerza para negociar con Kicillof. Otros gobiernan distritos con tradición peronista e iniciaron un acercamiento al presidente Alberto Fernández. El caso más evidente es el de Diego Valenzuela, quien llegó a caracterizar a Tres de Febrero como un “municipio anti-grieta”.

“La competencia electoral ya ocurrió. Ahora, el 2020 tiene que ser bueno para todos. Y yo gobierno para los vecinos, no para un partido político”, dijo Valenzuela a este diario. Aunque hacia adentro del PRO, se comprometió a mantenerse en las filas de la oposición. Como ocurrió con Grindetti en Lanús, Valenzuela logró permanecer en la intendencia merced al corte de boleta. Ambos aprovecharon también que el Frente de Todos colocó candidatos de perfil ultra kirchnerista.

Grindetti, a su vez, es el jefe comunal en el que más se recuesta la ex gobernadora Vidal, mientras perfila sus planes para regresar a la arena electoral bonaerense en 2021. Un liderazgo más definido recorta Jorge Macri, quien iniciará en los próximos días en Mar del Plata una recorrida por la Provincia con el objetivo de instalar –con tiempo por cierto- su eventual postulación a la Gobernación para 2023. El intendente de Vicente López preside el PRO de Buenos Aires.

Desde ese cargo se mantiene fiel a su primo Mauricio Macri y ya tuvo reuniones con Patricia Bullrich, designada por el ex presidente para encabezar el PRO a nivel nacional. Entre los intendentes bonaerenses del partido amarillo también mete la cuchara el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien ya dejó trascender su ambición presidencial. Varios jefes comunales de Juntos por el Cambio tienen buena sintonía con él, como son los casos del platense Garro y de Valenzuela.

El jefe comunal platense si bien fue el más votado en las últimas elecciones, habría decido por ahora no meterse de lleno en esa interna.

Pero lo cierto, por el momento, es que la coyuntura adversa aglutina a los intendentes más importantes del PRO, por encima de las diferencias que puedan tener hacia el futuro. Dentro de Cambiemos, dejan en claro que gobiernan distritos poblados y complejos, en la búsqueda de equilibrar la balanza –al menos en el plano territorial- con Larreta y los mandatarios radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza).

Habrá que ver si las opiniones de estos intendentes son atendidas en la mesa grande de Juntos por el Cambio o si serán desechadas, como ocurrió con el desdoblamiento electoral bonaerense que bloqueó Macri en 2019, con el resultado conocido. Claro que el oficialismo, en especial el presidente Alberto F. –que tiene una tendencia natural hacia la transversalidad política- estará pendiente de estos jefes comunales, mientras que la relación con Kicillof encierra interrogantes que sólo el tiempo podrá responder.