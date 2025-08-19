Candidatos platenses debaten en el Consejo Consultivo local

Candidatos a diputados provinciales y concejales platenses que compiten en las elecciones legislativas del 7 de septiembre participarán hoy de un debate convocado por el Consejo Consultivo para el Desarrollo local, en el camping de Sosba, ubicado en 32 y 128.

La actividad se llevará a cabo a partir de las 15 y propone, especiamente, enfocarse en temáticas vinculadas al desarrollo del empresariado pyme de la Región y la producción local, para que los postulantes a la Legislatura y el Concejo local expongan sus principales proyectos para las temáticas de desarrollo de nuestra ciudad.