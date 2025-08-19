Candidatos platenses debaten en el Consejo Consultivo local

Cumbre Putin- Zelenski: Trump anuncia que comenzó a prepararla
Causa cuadernos: para los peritos, los escribió el chofer Centeno
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira
Apps de viajes: las motos ganan terreno en los servicios de transporte
De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
¿Busca trabajo? La publicación de Vidal que sorprendió a todos
Retiran casi 3,8 billones de pesos del mercado para quitarle presión al dólar
De una ruptura a la otra: Cande Vetrano y Andrés Gil, ¿separados por Gime Accardi?
La amante de "Micho" sería una azafata de vuelos privados y competidora de fisicoculturismo
“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”
Manes será candidato a senador porteño pero no por Provincias Unidas
Por razones climáticas, el presidente suspendió un viaje electoral a Junín
Llega la ciclogénesis a la Ciudad: alerta naranja por tormentas y lluvias
Candidatos a diputados provinciales y concejales platenses que compiten en las elecciones legislativas del 7 de septiembre participarán hoy de un debate convocado por el Consejo Consultivo para el Desarrollo local, en el camping de Sosba, ubicado en 32 y 128.
La actividad se llevará a cabo a partir de las 15 y propone, especiamente, enfocarse en temáticas vinculadas al desarrollo del empresariado pyme de la Región y la producción local, para que los postulantes a la Legislatura y el Concejo local expongan sus principales proyectos para las temáticas de desarrollo de nuestra ciudad.
DATOS PERSONALES
