Los pilotos de aerolíneas anuncian otro paro nacional

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció que llamará a otro paro nacional de pilotos, tras no llegar a un acuerdo en la conciliación obligatoria y en el marco de la negociación por el decreto 378/2025 que desregula y modifica el régimen laboral del sector aeronáutico. No obstante, aún no le pusieron fecha a la medida de fuerza.
El gremio que conduce Pablo Biró advirtió a través de sus redes sociales que, vencidos los plazos establecidos por la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, se considera “en libertad de acción” para retomar las medidas de fuerza en el marco del conflicto que se originó por el decreto dictado en junio último que modifica el régimen laboral del sector aeronáutico.
Cabe recordar que el mes pasado, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 378/2025, que modifica las normativas que rigen los tiempos de vuelo y descanso del personal de aviación.
La normativa incluida en el DNU afecta a pilotos, copilotos y tripulantes de cabina, y eleva el tiempo máximo de vuelo diario de 8 a 10 horas y el anual de 800 a 1.000 horas. También establece una reducción del período de descanso semanal de 36 a 30 horas y se establece un único período de vacaciones de 15 días corridos.
“Ha finalizado el período de Conciliación Obligatoria sin recibir respuestas del Gobierno para poner fin a esta situación. Informamos que estamos en libertad de acción para convocar a un paro nacional de pilotos que afectará a todos los servicios y cuya fecha será anunciada oportunamente”, afirmó APLA y reclamó por la nulidad de la medida oficial.
