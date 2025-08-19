Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Reunión de libertarios y el PRO por la campaña bonaerense

Por razones climáticas, el presidente suspendió un viaje electoral a Junín

Por razones climáticas, el presidente suspendió un viaje electoral a Junín
19 de Agosto de 2025 | 01:58
Edición impresa

El presidente Javier Milei suspendió por razones climáticas la asistencia que tenía prevista para hoy en la ciudad bonaerense de Junín, donde iba a encabezar un acto proselitista de La Libertad Avanza (LLA).

“A partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía prevista para mañana (por hoy) en el partido de Junín”, informó la Oficina del Presidente en un comunicado.

Y añadió que la decisión se debió a “la situación climática que se espera en esta zona del país, provocada por una ciclogénesis que generará lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a 55 kilómetros por hora”.

Según el organismo de custodia del Presidente, “el traslado tanto por vía aérea como terrestre resulta imposible bajo estas condiciones”.

Reunión en la Rosada

Mientras, los diputados del PRO Diego Santilli y Cristian Ritondo visitaron ayer el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, en un encuentro que fue la largada de la campaña nacional de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del 26 de octubre.

Las oficinas ubicadas en el salón Martín Fierro del primer piso de Casa Rosada oficiaron de sede del intercambio, que se dio en la previa a la habitual reunión de la reducida mesa de campaña bonaerense y permitió aceitar los ejes y repartir las actividades a desempeñar. El encuentro contó además con la presencia del armador bonaerense, Sebastián Pareja.

LE PUEDE INTERESAR

Candidatos platenses debaten en el Consejo Consultivo local

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Cotizaciones

Según trascendió, los legisladores del PRO se fueron con tarea luego de haber intercambiado durante más de una hora: con la determinación de unificar la estrategia para disputar las elecciones de septiembre y octubre, LLA y sus socios se reparten la Provincia.

La ingeniería estará centrada también en la figura del presidente Javier Milei, con visitas al Conurbano, bastión peronista.

Campaña territorial

Del lado del partido amarillo, Santilli tiene asignadas la Segunda y la Cuarta Sección, con actividades en agenda para mañana en Junín y el viernes en Pergamino, mientras que Ritondo escoltará el próximo jueves en Mar de Ajó al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien además es cabeza de lista por la Quinta Sección.

El objetivo es que en las semanas que restan para la elección del 7 de septiembre todos los voceros y referentes de peso de LLA y PRO protagonicen actividades que les permita “barrer” con la mayor cantidad de regiones de la Provincia.

Al término del encuentro, Ritondo reveló ante la prensa acreditada que los equipos trabajan en las campañas para enfrentar las distintas elecciones y, si bien se piensa en una estrategia unificada, pidió dar lugar a las especificaciones de cada territorio.

“Tenemos que tener en cuenta que ahora tenemos dos elecciones en la Provincia y tienen que encajar dos campañas”, dijo y sumó: “Si bien tienen un mismo fin y simbología, son dos campañas distintas, una para octubre, donde se habla de lo nacional, y el 7 de septiembre, donde discutimos por qué nunca más el kirchnerismo y los efectos que ha causado en el país y en la provincia”.

En la misma línea, destacó que se trata de la “posibilidad de discutir la educación, la salud y la seguridad, que es el principal problema, que depende de la provincia de Buenos Aires y del gobernador (Axel) Kicillof”.

Planteó que la elección del 7 de septiembre es “orientativa” de las nacionales del 26 de octubre y remarcó que implican distintos debates; además, contó que los ejes de campaña que aún están en definición buscarán “profundizar” los cambios que instrumentó la administración libertaria.

“El 7 de septiembre sí va a dar una orientación, pero habrá que ver la cantidad de votantes, qué puede cambiar entre una elección y la otra”, ponderó.

Santilli aseguró, por su parte, que su rol será el de “acompañar” al Gobierno en el Congreso y vaticinó un triunfo del espacio en septiembre y octubre.

En la previa, Karina Milei estuvo una hora y media reunida con Caputo, “Lule” y Martín Menem; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, en los despachos de este último, en la edición semanal de la mesa chica que debate temas de gestión y define los pasos del Gobierno.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que van a competir en las elecciones de octubre

Desde Virginia Gallardo a Jorge Porcel Junior y Karen Reichardt, los candidatos famosos de cada partido

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Banfield

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Lanús

Elevan el alerta a "Naranja" en La Plata por lluvias y tormentas fuertes

La Comuna reflota el proyecto de la Ferroautomotor en 1 y 44

Batalla cultural de los famosos por “Homo Argentum”

El delito no da tregua: a una jubilada le sacaron hasta la ropa
+ Leidas

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”

Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira

Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados

De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha

Causa cuadernos: para los peritos, los escribió el chofer Centeno

Llega la ciclogénesis a la Ciudad: alerta naranja por tormentas y lluvias

YPF: alivio a la espera de la cuestión de fondo
Últimas noticias de Política y Economía

Retiran casi 3,8 billones de pesos del mercado para quitarle presión al dólar

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana

VIDEO. Buscan reactivar la obra pública en la Provincia

“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”
Policiales
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Esperan por un informe del Malbrán en la causa del fentanilo adulterado
Por una golpiza en un boliche, lo condenaron a pagar $110 millones
Debate en La Plata con posturas que se repelen
Una reunión entre “amigos” terminó con 3 apuñalados y un perro muerto
Deportes
De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha
Briasco, por lesión, está más afuera que adentro
Estudiantes: arma el equipo entre regresos y lesionados
Cerro Porteño volvió a ganar por el campeonato local y llega ilusionado al cruce con el Pincha
La Reserva se mide ante el Tiburón en City Bell
Espectáculos
La China en la tevé: Prostituta VIP y sexo con L-Gante
Un relato que enfrenta el abandono y el duelo
Teatro de Acá: vuelve al Pasaje el ciclo que recibe a la escena local
El hacedor: Adiós a Jorge Maestro, apellido ilustre de la ficción televisiva
Feliz y radiante Pampita y Pepa se dieron una nueva oportunidad
Información General
Polimedicados: un 60% de los mayores de 65 toma más de cinco fármacos
El Perito Moreno entra en retroceso y podría dejar de verse desde la costa
IPS cuando cobro: las fechas de pago de jubilados bonaerenses
Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, las bacterias del fentanilo contaminado: qué provocan
A 89 años del fusilamiento de Federico García Lorca: una muerte rodeada de misterio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla