Por razones climáticas, el presidente suspendió un viaje electoral a Junín

El presidente Javier Milei suspendió por razones climáticas la asistencia que tenía prevista para hoy en la ciudad bonaerense de Junín, donde iba a encabezar un acto proselitista de La Libertad Avanza (LLA).

“A partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía prevista para mañana (por hoy) en el partido de Junín”, informó la Oficina del Presidente en un comunicado.

Y añadió que la decisión se debió a “la situación climática que se espera en esta zona del país, provocada por una ciclogénesis que generará lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a 55 kilómetros por hora”.

Según el organismo de custodia del Presidente, “el traslado tanto por vía aérea como terrestre resulta imposible bajo estas condiciones”.

Reunión en la Rosada

Mientras, los diputados del PRO Diego Santilli y Cristian Ritondo visitaron ayer el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, en un encuentro que fue la largada de la campaña nacional de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del 26 de octubre.

Las oficinas ubicadas en el salón Martín Fierro del primer piso de Casa Rosada oficiaron de sede del intercambio, que se dio en la previa a la habitual reunión de la reducida mesa de campaña bonaerense y permitió aceitar los ejes y repartir las actividades a desempeñar. El encuentro contó además con la presencia del armador bonaerense, Sebastián Pareja.

Según trascendió, los legisladores del PRO se fueron con tarea luego de haber intercambiado durante más de una hora: con la determinación de unificar la estrategia para disputar las elecciones de septiembre y octubre, LLA y sus socios se reparten la Provincia.

La ingeniería estará centrada también en la figura del presidente Javier Milei, con visitas al Conurbano, bastión peronista.

Campaña territorial

Del lado del partido amarillo, Santilli tiene asignadas la Segunda y la Cuarta Sección, con actividades en agenda para mañana en Junín y el viernes en Pergamino, mientras que Ritondo escoltará el próximo jueves en Mar de Ajó al intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien además es cabeza de lista por la Quinta Sección.

El objetivo es que en las semanas que restan para la elección del 7 de septiembre todos los voceros y referentes de peso de LLA y PRO protagonicen actividades que les permita “barrer” con la mayor cantidad de regiones de la Provincia.

Al término del encuentro, Ritondo reveló ante la prensa acreditada que los equipos trabajan en las campañas para enfrentar las distintas elecciones y, si bien se piensa en una estrategia unificada, pidió dar lugar a las especificaciones de cada territorio.

“Tenemos que tener en cuenta que ahora tenemos dos elecciones en la Provincia y tienen que encajar dos campañas”, dijo y sumó: “Si bien tienen un mismo fin y simbología, son dos campañas distintas, una para octubre, donde se habla de lo nacional, y el 7 de septiembre, donde discutimos por qué nunca más el kirchnerismo y los efectos que ha causado en el país y en la provincia”.

En la misma línea, destacó que se trata de la “posibilidad de discutir la educación, la salud y la seguridad, que es el principal problema, que depende de la provincia de Buenos Aires y del gobernador (Axel) Kicillof”.

Planteó que la elección del 7 de septiembre es “orientativa” de las nacionales del 26 de octubre y remarcó que implican distintos debates; además, contó que los ejes de campaña que aún están en definición buscarán “profundizar” los cambios que instrumentó la administración libertaria.

“El 7 de septiembre sí va a dar una orientación, pero habrá que ver la cantidad de votantes, qué puede cambiar entre una elección y la otra”, ponderó.

Santilli aseguró, por su parte, que su rol será el de “acompañar” al Gobierno en el Congreso y vaticinó un triunfo del espacio en septiembre y octubre.

En la previa, Karina Milei estuvo una hora y media reunida con Caputo, “Lule” y Martín Menem; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, en los despachos de este último, en la edición semanal de la mesa chica que debate temas de gestión y define los pasos del Gobierno.