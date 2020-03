Confirman 11 casos más en Argentina y ya son 56 los infectados por coronavirus

El Ministerio de Salud de la Nación informó que hoy fueron confirmados once nuevos casos de Covid-19, seis de los cuales en la Ciudad de Buenos Aires, dos en Chaco, otros tantos en Tierra del Fuego y uno en provincia de Buenos Aires.



Las cifras de nuevos casos fueron consignadas en el reporte diario que publica el Ministerio de Salud:



"Hoy fueron confirmados once (11) nuevos casos de COVID-19. Seis (6) de la Ciudad de Buenos Aires, dos (2) en Chaco, dos (2) en Tierra del Fuego y uno (1) en Provincia de Buenos Aires", señala el reporte publicado en la web del Ministerio.



"De los once casos, ocho corresponden a casos con antecedente de viaje a zona de riesgo, mientras que los tres (3) restantes son contactos estrechos de casos confirmados. El total de casos confirmados en Argentina es de cincuenta y seis (56) casos, de los cuales dos (2) fallecieron", agrega la información oficial.



"Los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias", amplía.



El parte consigna que la mayoría de los casos en el país son "importados" y "se detecta transmisión local en contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria".



Según el reporte oficial, las autoridades sanitarias de las jurisdicciones "se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo".



"El país se encuentra en máximo alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna", menciona el Ministerio.



"Argentina continúa en fase de contención para detectar casos sospechosos de manera temprana, asegurar el aislamiento de los mismos, brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar las medidas de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población", añade.



También insta "al equipo de salud de todo el país, del sector público, seguridad social y sector privado mantenerse alerta y seguir las recomendaciones vigentes en esta etapa que están disponibles en el sitio web del Ministerio de Salud de la Nación".