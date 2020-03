Así viven el parate del fútbol por la pandemia en el mundo

En los últimos días el fútbol ha ido parando en todo el mundo. Son muchos los ex futbolistas y entrenadores que han pasado por Gimnasia y Estudiantes y el presente los encuentra desarrollando su actividad en distintos puntos en el mundo. En algunos casos están solos, en otros acompañados con familia, pero ya respetando la cuarentena y en sus hogares. “Estamos encerrados”, dicen en la generalidad, da lo mismo en Colombia, Eslovenia, México, Inglaterra, Estados Unidos, Bolivia, Honduras, Paraguay, Alemania y lógicamente las revolucionadas Italia y España.

El ex jugador y técnico de Estudiantes, Héctor Vargas, hace muchos años que está en Honduras, y desde ese país contó su experiencia. “Aquí están cerradas todas las rutas. Yo vivo en San Pedro Sula y no puedo ir a la capital que es Tegucigalpa, porque estamos todos en cuarentena. Solamente están abiertos los supermercados, estaciones de servicio, farmacias y laboratorios clínicos”, contó el DT. Más adelante, el León Vargas (que alguna vez también jugó en Gimnasia, entre otros), agregó, “estamos mandando mensajes a la gente porque no toman conciencia, van a la playa, por ejemplo. Así que desde el club con los jugadores estamos grabando videos para que se tome conciencia”, sentenció Vargas, hoy DT del Dep. Marathón.

También en Honduras está el ex DT y jugador Tripero, Pedro Troglio, quien afirmó, “acá estamos como en todo el mundo, solo que cuando se dio el desastre de Europa acá se tomó la prevención antes igual que en Argentina. En el país hay ocho casos nada más, se fue suspendiendo el fútbol con gente, ahora se suspendió por una semana nada más. Hay una cuarentena y tres días de toque de queda, esperando lo que va pasando en los demás días. Pedro, a cargo de Olimpia, habló también sobre cómo debieron trabajar con los jugadores: “Ante esto tuve que liberar a los jugadores y esperando que cada uno se entrene en su casa, llamándolos, pidiéndolos que se muevan porque no sabemos qué puede pasar. Si va para largo o si mañana te hacen volver y tenés que jugar, y el que no se movió no se va a poder mover”. Si bien lo acompañan sus colaboradores, Troglio no está con su familia y obviamente lo siente. “Yo estoy solo porque mi familia está allá en Argentina, así que una cosa es cuando te levantás a entrenar y otra es estar todo el día adentro de tu casa solo. La verdad es que es terrible, pero bueno, llevándola, no queda otra que llevarla así”, dijo Pedro.

Desde España, Pablo De Blasis brindó un análisis de lo que le está tocando vivir en uno de los lugares donde el Coronavirus es muy fuerte. “Sinceramente parece una película. Las únicas personas que ves en la calle son las personas que están paseando los perros, con bolsas del supermercado, o alguna que otra que está yendo a trabajar. Un poco la policía está dando vueltas, vi algunos videos pero no yo a alguien que metieran preso o lo denunciaran, pero se que están estrictos en ese tema”, comenzó diciendo el ex jugador Tripero y que actualmente juega en el Eibar. “Yo no digo que se subestimó el tema, pero si que, hasta que no hubo casos cercanos no se tomó la real dimensión. Como es un hecho sin precedentes en la historia reciente, nadie tomó la dimensión necesaria. Si hubo gente que se alertó antes y se cuidó, hubo otra que lo hizo cuando se decretó el estado de alarma, y gente que todavía si no fuese por la policía seguiría saliendo a la calle. También algunos lo hacen por necesidad o no tienen alguien cercano en peligro, pero esa es la cuestión, no transmitís a alguien cercano pero podés transmitir a alguien de afuera”, expresó De Blasis. Más adelante, con respecto a lo deportivo dijo que: “En el Club no hubo ningún caso, pero igual estamos un poco alertas porque como el Valencia y el Espanyol tuvieron casos, ellos jugaron contra otros equipos que a su vez jugaron después con nosotros. Entonces como los síntomas aparecen después, no es que digo, ´me meto en mi casa y estoy tranquilo´. Puede ser que en los partidos anteriores nos hayamos contagiado o algún compañero por afuera también. Entonces por eso todavía estamos esperando”.

En México, el entrenador de arqueros de la Selección de ese país, es Gustavo Piñero, quien integra el cuerpo técnico del Tata Martino. EL ex golero Mens Sana señaló, “acá estamos también en cuarentena. Primero empezó con la suspensión de la fecha FIFA para lo cual nos estábamos preparando y personalmente luego esperaba la visita de mis hijas. Puedo decir que la gente está en cuarentena, que se paró todo, pero no se ve tanto la gravedad como se ve en los demás países. Y eso no quiere decir que no vaya a llegar en cualquier momento. Asusta bastante la situación pero sigue todo relativamente normal en Ciudad de México. Está el miedo normal que tenemos todos por lo que está pasando. Estamos aislados y en contacto con la familia, tengo a mis padres y mis hijas en La Plata, preocupados porque estén bien”. El ex golero gimnasista y entrenador de arqueros de la Selección Argentina agregó, “estamos teniendo todos los cuidados necesarios y prevenir para tratar de no contagiarnos de esta enfermedad que ha venido a castigar a todos”. Con respecto al fútbol contó, “está todo parado, y en cuanto a nuestro trabajo de Selección estamos en contacto con los jugadores para saber que están bien y no por un tema futbolístico, sino por un tema personal y para que sepan que uno los está acompañando. El resto de nuestro cuerpo técnico, algunos se fueron con la familia para Argentina y otros quedamos acá esperando que todo esto se termine”.

El juvenil defensor Juan Foyth juega en Inglaterra, en el Tottenham Hotspur Football Club, y también ha tenido que cambiar su ritmo de vida, y ayer hablando con este medio contó, “esta mañana nos dijeron que la Liga se suspendió hasta el 30 de abril por lo menos. Así que ahora estoy esperando las indicaciones para saber hasta cuándo vamos a dejar de entrenar. En mi caso, justo en este momento estoy lesionado así que no dejaré de entrenar excepto que se decrete la cuarentena, que acá en Inglaterra todavía no hay. Así que por ahora estamos tranquilos, aunque vemos que los supermercados no tienen mucha comida, faltan cosas, pero desde el Club nos dijeron que si llega a haber escasez o en algún momento cuarentena, ellos nos iban a mandar comida”. El ex futbolista Pincha está junto a su esposa Ariana, y completa el hogar su perro “Stich”, y entre mate y mate comenta, “nos dijeron que por un tiempo vamos a parar, pero no nos dijeron cuánto ni hasta cuando, así que tenemos que entrenar en casa, no podemos salir del país. Como decía antes, como estoy lesionado tendré que seguir con mi recuperación, ya estoy bien pero tengo que esperar que me den el alta”. Foyth termina diciendo, “la verdad que no se sabe mucho y vivimos el día a día, nos van informando a diario. Hablé con el Ruso (Ascacibar) y me dijo que un compañero suyo se había contagiado. Después me comuniqué con compañeros en Argentina para que me contaran como está la situación”.

Guillermo Sanguinetti se encuentra en Colombia, dirigiendo al Atlético Bucaramanga, y también le contó a este diario su realidad. “Acá en Bucaramanga más o menos se vive la misma situación que en todos los países. El fin de semana se suspendió el fútbol, y hasta hace unos días no sabíamos cómo iba a seguir el tema futbolístico, así que hemos dejado de entrenar el día lunes. Los jugadores están con un régimen de entrenamiento que el profe les ha dado para que hagan en la casa ya que obviamente hay aislamiento y estamos cada uno en nuestras casas”, señaló el Topo, quien siguió diciendo, “en esta Ciudad han aparecido en los últimos días dos casos y como en todos lados, cada día van apareciendo más casos acá en Colombia. Estamos con la expectativa lógica de como se va sucediendo esto, que es algo que realmente es grave”. El DT uruguayo contó, “hace poco tiempo que empezamos a trabajar acá y nos había ido muy bien en el arranque, pero obviamente esto sobrepasa todo y genera un poco de miedo lo que está sucediendo”. Lógicamente también hay incertidumbre sobre la actividad: “Desde el lado futbolístico está dado para que por 15 días no se haga nada, y más que nada esperar ese tiempo como para volver a entrenar y reprogramar lo que es el campeonato. Pero bueno, personalmente uno va mirando el día a día”.

Un caso particular vivió Andrés Yllana, quien junto a Mauro Camoranesi están dirigiendo en Eslovenia, al equipo NK Tabor Sezana, de la Primera División. El ex volante albiazul fue hablando con este medio durante varios momentos de su regreso. El Chueco llegó en las últimas horas a nuestro país y lógicamente está en cuarentena en su domicilio. “Pude salir justo, el martes cerraron las fronteras en Eslovenia, así que tuve que ir a París y de ahí a Brasil”, comenzó diciendo. “Tenemos mucha relación con Italia, estamos pegados. Íbamos hablando con amigos que juegan en Italia y veíamos que la cosa iba empeorando. Más adelante, Yllana afirmó, “el lunes el director deportivo nos dijo que esto venía para largo. En Eslovenia los casos no eran tantos, pero empezaron a cerrar fronteras en todos lados, y la gente del Club nos dijo el martes que si nos queríamos ir, debía ser el mismo martes porque esa noche se cerraban todas las fronteras y ya no íbamos a poder salir. Conseguimos un vuelo a las 6 de la tarde a Francia, París, y el aeropuerto cerraba a las 12 de la noche. En Francia lo mismo, pasamos con lo justo antes que se pararan los vuelos y fuimos a San Pablo, y de Brasil para Buenos Aires”, cuenta con un dejo de angustia. Es casi una anécdota que habían logrado tres victorias, un empate y una derrota y sacaron al equipo del descenso, y cuenta, “hablamos con la Embajada y estuvieron siempre pendientes, hablándonos, se portaron diez puntos”.

En Italia, Cristian La Grottería trabaja como dirigente, y desde hace un tiempo es el responsable del fútbol juvenil del Cittadella, equipo de la Serie “B”. El ex jugador del Pincha, que vive en la provincia de Vicenza, comenzó contando, “tengo 400 chicos y tuvimos que parar toda la actividad porque la situación es muy difícil, muy peligrosa. Los hospitales no tienen más lugares para poner a las personas en terapia intensiva. Hay muchos muertos. Acá ahora en Italia sí, pero la cosa más triste es que la gente en otros países no se da cuenta lo peligroso que es lo que está pasando. Acá hay gente que se muere en los hospitales y los familiares no pueden ni siquiera saludarlos porque los creman enseguida. Los doctores trabajan casi 20 horas por día, es impresionante”.

Ignacio Bailone está jugando en Estados Unidos, en el San Antonio Football Club. Este delantero rosarino que supo pasar por Estudiantes le contó a este medio su experiencia. “Acá estamos complicados, se toma a Estados Unidos como zona de riesgo, hay bastantes casos, más que nada en la parte norte del país. Yo estoy en Texas que no hay tantos casos, pero obviamente se toman un montón de recaudos y acá la Liga suspendió todo hace ya una semana así que estamos en cuarentena como todo el mundo”, afirmó el futbolista. Nacho luego comentó, “esto a nosotros obviamente nos afecta en el estado físico por no poder entrenar y es difícil, más allá de hacer algunos ejercicios en casa. Pero sabemos que están en todos lados igual, así que no es que somos los únicos. En lo personal siento que todo esto es frustrante porque recién habíamos arrancado el torneo, habíamos jugado solo una fecha y ahora se alarga todo. Parece como una pretemporada que no termina nunca, pero la situación es complicada y uno lógicamente que no puede estar al margen. Tenemos que cuidarnos, estar en sintonía con toda la humanidad, estamos todos iguales”, termina diciendo Bailone.

En Bolivia está Roberto Sosa, dirigiendo al Club Atlético Ciclón, de la Segunda División. El ex delantero de Gimnasia, contó su situación: “En Tarija, donde estoy, cerraron las escuelas desde hace 15 días y desde esta semana los negocios están abiertos hasta las 15; autos y micros pueden circular hasta las 17; y hasta las 18 se puede circular a pie. Después de esa hora, todos en casa hasta las 5 de la mañana. En Bolivia hay 12 casos confirmados, la mayoría en Santa Cruz y La Paz”. Con respecto a la actividad futbolística, el Pampa cuenta, “los entrenamientos como así el campeonato boliviano fue suspendido hasta el 31 de marzo próximo. Los jugadores por un grupo de whatsapp tienen el trabajo que tienen que realizar hasta la vuelta a los entrenamientos. Esos trabajos consisten en trabajos intermitentes y de fuerza, dentro de los límites de espacio ya que cada uno está en su casa”.

El ex volante albirrojo, Santiago Ascacibar está en Alemania, en este 2020 defendiendo la camiseta del Hertha Berlín en la actual Bundesliga. “Lo del virus viene sonando hace un mes acá y empezaron a tomar medidas. Hace una semana y media que la Bundesliga también paró y todavía no se sabe cuándo se va a volver a comenzar, y es todo un debate que se viene dando porque la ministra de Alemania dijo que todavía Alemania es un país en crisis. Así que se dijo que había que tener cuidado y ver en que momento se podía volver a jugar. Así que en ese tema se está en espera”, dice el Ruso, que está encerrado junto a su esposa Karen y su pequeño hijo, Benicio. “Nosotros estamos en cuarentena porque un compañero dio positivo y hace una semana y media que estamos esperando que nos den los resultados que estarían mañana (por hoy) para ver si tenemos el virus. Así que la situación es difícil pero hay que prevenir, estar alertas y no estar en lugares que sabemos que no podemos estar”.

Víctor Bernay está trabajando en Cerro Porteño de Paraguay donde es su Director Deportivo. Tras la suspensión de la actividad, el ex colaborador de Pedro Troglio, comentó lo que ocurrió en dicho país. “El martes de la semana anterior llegó al Club un comunicado haciendo referencia a que se suspendían los torneos de divisiones formativas y que los partidos de Primera División y Reserva iban a ser a puertas cerradas. El viernes tras una reunión, se decidió suspender los partidos oficiales de Primera y Reserva, y desde el Gobierno se informó que no podía transitar ningún auto ni andar las personas por la calle entre las 20 horas y las 4 del día siguiente. Durante el fin de semana ya se suspenderían los entrenamientos de Primera también”, cerró.