“Vamos a restringir la cantidad de accesos y egresos”

La pandemia del coronavirus (COVID-19) está generando preocupación entre los platenses y muchos aseguran que una buena medida preventiva sería cerrar la Ciudad. El intendente Julio Garro, a través de su cuenta de Twitter, explicó que esto no se puede hacer porque “es inconstitucional”, aunque aclaró que va a restringir los accesos y egresos.

En la jornada de ayer se viralizó a través de WhatsApp un mensaje en el que se le pedía al intendente platense el cierre de la Ciudad. El mensaje en cuestión fue el siguiente: “Sr. Intendente: ya que no hay ningún caso del coronavirus en La Plata, por lo menos confirmado, ¿no le parece correcto cerrar la ciudad para el cuidado de todos los platenses que estamos haciendo la cuarentena en sus casas como hicieron varios municipios? Compartamos si estás de acuerdo y pidámosle al Señor Intendente que lo haga y que no sea tarde luego”.

Al haber tantas inquietudes con respecto a este tema, Garro decidió escribir en Twitter y comentar los motivos de por qué no es posible aislar a la Ciudad: “Seguimos trabajando en la concientización y la importancia que tiene quedarse en casa. Muchos vecinos me piden cerrar los accesos a la ciudad. Eso no lo podemos hacer, es inconstitucional. Tampoco es real que otras ciudades lo hayan hecho”.

Julio Garro participó anoche de un operativo en el Camino Centenario y 513

Y agregó: “Además somos la Ciudad donde se asientan los poderes públicos provinciales. ¿Cómo se le impide al gobernador, legisladores, ministros, suprema corte provincial entrar también a su lugar de trabajo?”.

El Intendente también enfatizó “Por eso es necesario que todos tomemos conciencia, se respete el aislamiento y se queden en sus casas. De esta manera nos cuidamos. Junto a la Guardia Urbana, la Policía Local y los Inspectores de Tránsito, extremamos los controles en la vía pública. Pero depende de todos”.

Por último, indicó: “No podemos aislar la Ciudad. Lo que si vamos a hacer es restringir la cantidad de accesos y egresos. Esto nos va a permitir centralizar la circulación en algunos puntos para llevar un control más exhaustivo”.

No podemos aislar la Ciudad. Lo que si vamos a hacer es restringir la cantidad de accesos y egresos. Esto nos va a permitir centralizar la circulación en algunos puntos para llevar un control más exhaustivo. — Julio Garro (@JulioGarro) March 23, 2020