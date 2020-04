“Los ascensos se definirán en el campo de juego”

La Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D y el Torneo Federal A definirán sus ascensos “en el campo de juego”, aclaró ayer el presidente de la AFA, Claudio Tapia, luego de anunciar que se dará por terminada la temporada regular de todas las divisiones por la pandemia.

“Chiqui” Tapia explicó que la metodología de ascenso en cada división “se definirá en su momento de qué manera se va a jugar”. El modo de resolución estará vinculado con el tiempo disponible del año para jugar, dado que a partir de 2021 comenzará una nueva temporada.

En diálogo con TNT Sports, Tapia ratificó el espíritu de AFA de “definir los ascenso en el campo de juego” pero mantuvo el suspenso sobre la modalidad debido a la imposibilidad de ponerle hoy una fecha de regreso al fútbol. A saber:

PRIMERA NACIONAL

Los ascensos debían definirse en una final entre ganadores de cada zona y un Reducido, al que clasificarían el perdedor de esa final (a semifinales) y los tres mejores ubicados de cada zona. El torneo fue suspendido al promediar la fecha 21 y ya no volverá a jugarse. Una posibilidad de definición es tomar la fotografía actual de la tabla y definir las clasificaciones. Entonces, Atlanta (líder de la Zona 1) y San Martín de Tucumán (Zona 2) jugarían la final por el primer ascenso, aunque el presidente del “Santo”, Roberto Sagra, reclamará que se les otorgue el ascenso directo. Bajo el criterio de definición original, el Reducido lo jugarían el perdedor de Atlanta-San Martín más Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Caseros y Temperley -por la Zona 1- y Defensores de Belgrano, Sarmiento y Riestra -por la Zona 2-. El perdedor de la final, en el reglamento original, se sumaba al Reducido, recién en las semifinales y ocupaba el cupo del equipo mejor ubicado. Aunque otra idea que podría prosperar es cancelar esa modalidad y establecer dos Reducidos entre los ocho mejores de cada zona para que cada uno otorgue un ascenso a la Primera División.

PRIMERA B, C Y D

Estas tres categorías están estructuradas con un Torneo Apertura, que ya consagró a un campeón, y un Clausura, que no se completará. La final entre ambos iba a ser el primer ascenso y el segundo lo definirían del 1 al 6 de la tabla general de la temporada. La posibilidad más concreta de definición es que la AFA otorgue el primer ascenso a los ganadores del torneo Apertura y que el segundo ascenso lo jueguen los 8 mejores ubicados de la tabla general, no los 6 primeros como estaba estipulado. De producirse, Almirante Brown tendrá un cupo en la Primera Nacional en 2021; Cañuelas en la B y Liniers en la Primera C.