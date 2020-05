Empresarios alertan por un proyecto K sobre las acciones

La economista y diputada kirchnerista Fernanda Vallejos deslizó la posibilidad de que el Estado se quede con parte de las acciones de las compañías a las que está ayudando en el marco de la pandemia y la reacción de rechazo del sector empresario no se hizo esperar.

“Es un absurdo”, opinó el dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, en declaraciones a Infobae. “En todo caso debería plantearse antes de otorgar cualquier tipo de apoyo”, advirtió.

Para el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), Martín Rappallini, la ayuda que ofrece el Gobierno es “una medida de contención social”, ya que “es el mismo Estado el que les dice a las empresas que no pueden trabajar ni despedir trabajadores”. Remarcó que “las empresas no están teniendo ningún beneficio”. En ese sentido, destacan que los fondos se depositan directamente en las cuentas bancarias de los empleados, no de la compañía.

“Son las empresas las que sostienen al Estado con el pago de los 160 impuestos que hay vigentes”, agregó Rappallini.

A pesar de los cuestionamientos, también políticos a la iniciativa, Vallejos justificó su idea: “Si bien no conoce casos de países de la región donde se están capitalizando empresas en el marco del COVID-19, sí sucede en las economías europeas y en los Estados Unidos”, escribió en Twitter, calificando de ignorancia a dirigentes y empresarios por “no conocer “ como funciona el sistema.