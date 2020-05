Firmenich alienta la unión de empresarios con La Cámpora

En un extenso documento publicado en la pagina web de la Agencia Paco Urondo, el ex líder Montonero Mario Firmenich planteó “la necesidad y la obligación moral y política” de construir una “unidad programática transversal del movimiento popular” entre dirigentes de diversos sectores, entre los que menciona y en eso orden a “los espacios sociales y políticos que representan, por ejemplo, el Movimiento Evita, la Cámpora, los sindicatos, los intendentes del Gran Buenos Aires, los gobernadores, las organizaciones sociales o los pequeños empresarios”, para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Firmenich dice en su texto que “la prolongación de una cuarentena ruinosa para millones de personas puede terminar en una rebelión social” y dijo que la continua postergación del “pico de la curva” es un alerta de que algo no está bien previsto”, además de advertir que “sostener el encierro puede tener un alto riesgo”.

“Nadie discute que la decisión de la cuarentena total adoptada antes de que el coronavirus se propagara fue una decisión correcta. Pero todos sabemos que sería suicida mantener la cuarentena durante un tiempo indeterminado, paralizando todas las actividades sociales y económicas”, escribió Firmenich.

“Si bien es cierta la afirmación de que una caída económica se recupera pero una vida perdida no, la afirmación deja de ser cierta cuando no se refiere a la macroeconomía sino a la pequeña actividad de trabajadores autónomos, comercios familiares y microempresas que permiten la subsistencia día a día de millones de personas, porque en estos casos es la ruina familiar y personal, incluyendo la muerte por múltiples motivos de muchos miembros de estas familias desamparadas”, dijo el ya veterano ex líder guerrillero.