Deuda: a horas del cierre del plazo, un grupo de bonistas lanza un sugestivo sitio on line

A horas del vencimiento del plazo para que los bonistas acepten la oferta de renegociación planteada por el Gobierno nacional, un grupo de acreedores lanzó un sitio on line en el que agrupa y responde una serie de preguntas respecto de qué pasa si no se llega a un acuerdo, al tiempo que le solicita a la Argentina que mejore la propuesta.

Se trata del grupo Grupo Ad Hoc de Titulares de Bonos de Canje de Argentina, uno de los primeros en expresar su rechazo a la oferta y con capacidad de bloquear un eventual entendimiento, ya que tiene en su poder unos 4 mil millones de dólares en títulos, lo que representa más del 16% de los 24.900 millones de dólares a reestructura.

En lo que parece un gesto por demás sugestivo, en las últimas horas lanzó una página web para atender consultas dirigidas básicamente para el escenario que se abriría en el caso de que no hubiera acuerdo.

En el sitio hay muchas respuestas a preguntas no sólo técnicas sino también cuáles serían los pasos a seguir si la mayoría de los bonistas no acepta la oferta de renegociación. Y aunque quienes lo impulsan aseguran que no lo hicieron para "solicitar a las partes que participen en litigios", y sí a la espera de "encontrar una solución para que ese día nunca tenga que llegar", renuevan sus críticas contra la propuesta al considerarla "profundamente defectuosa".

"La unidad entre los acreedores al rechazar esta oferta inadecuada es importante", explica, al tiempo que asegura que "si alguna vez nos encontramos en esa desafortunada situación, no debería tener dificultades para encontrar un abogado que pueda ayudarlo".