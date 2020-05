Flavio Mendoza: “Me preocupa horrores todo lo que está pasando”

Flavio Mendoza aseguró que vive este momento de cuarentena, en el marco de la pandemia por COVID-19, con mucha incertidumbre y miedo, sobre todo, por las responsabilidades que tiene como empleador.

“Estoy bien porque siento que puedo tener la heladera llena, estoy en una casa cómoda donde mi hijo está bien. Lo que me preocupa es lo que se viene arrastrando”, se sinceró el coreógrafo en diálogo con Teleshow.

Mendoza, que en el último tiempo se hizo fuerte como productor de exitosos espectáculos, tiene en este momento, según contó, 280 personas a cargo en un momento, como se sabe, donde la actividad artística está paralizada.

“Hoy, mis escuelas de danza y acrobacia están dando clases online para no perder a los alumnos. Pero a mí, de eso no me queda nada. Eso se los agradezco porque por lo menos los profes pueden más o menos hacer su trabajo para poder pagarse su comida diaria. Pero me preocupa. Hay bailarines que me llaman y me dicen... ‘Yo estoy comiendo dos veces por día porque tengo a mi hijo y estoy tratando de economizar’. Para mí, fue una daga en el corazón… ‘¿Cómo puede ser que un amigo esté comiendo dos veces al día porque tiene que compartir sus raciones?’, pensé. Me puse como loco a pedir ayuda. Hay mucha gente que lo necesita. Me preocupa horrores”.

Flavio contó que, movilizado por la situación que atraviesa la gente de su entorno, empezó a amar bolsones de comida a sus conocidos. “Tengo bailarines que tienen hijos y hacen barbijos. Esta situación me duele en el alma. Y estoy viendo cómo ayudar a esa gente”, reconoció.

“Se nos avecinan años difíciles donde vamos a tener que ser solidarios con el otro. No queda otra. Siempre me caí y me levanté”

En este sentido, se distanció, como productor, de los que eligieron cerrar y dejar a la gente sin trabajo. “Tenemos que reactivarlo de alguna forma. Es un problema muy grande lo que está pasando, no es solamente de salud. Aunque se abra el teatro también va a ser difícil: yo no sé cuándo se va a poder normalizar todo esto. Nos avecinan años difíciles donde vamos a tener que ser solidarios con el otro. No queda otra. Siempre me caí y me levanté. Y ahora siento que estoy en un embudo”.

Tanto lo afecta este presente que Flavio, que había dicho que quería darle un hermanito a Dionisio, su hijo, puso en pausa ese deseo. “Cuando pienso en eso, pienso que no sabemos qué va ser de nuestro futuro, y me asusta de verdad”.