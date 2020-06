Pelea entre intendentes: uno no deja entrar al otro para ver al hijo recién nacido

Dos intendentes de distritos del interior de la Provincia protagonizan una pelea con mensajes y reproches, a partir de la decisión de uno de ellos, enrolado en Juntos por el Cambio, de no dejar entrar a su distrito al otro, del Frente de Todos, quien recientemente fue papá de un bebé que nació en un sanatorio de una ciudad vecina, en el marco de las medidas de prevención para evitar el ingreso de contagiados de coronavirus.

Los protagonistas de la pelea son Francisco Echarren, intendente de Castelli, y su par de Dolores, Camilo Etchevarren. Ambos tienen una relación tensa no solo por diferencias políticas (Echarren milita ahora en el Frente de Todos y Etchevarren en Cambiemos) sino por conflictos vecinales entre los distritos conectados por la Ruta 2.

En las últimas horas la pelea entre ambos quedó expuesta a partir de una denuncia del jefe comunal de Castelli, viralizada en un audio de WhatsApp, que apuntó contra su par de Dolores a quien acusó de montar un operativo especial para no permitirle ingresar a su distrito, donde se encuentra internada su mujer, que recientemente dio a luz a su segundo hijo en un hospital del distrito vecino.

“Hasta revisaron los baúles de los autos para ver si me estaba metiendo en uno”, relató.

“Recién fui a Dolores a llevarle la leche a Florentino, que no toma la teta y tenía hambre. Y a la entrada me para la Policía y me dice que por orden del intendente Camilo Etchevarren no podía entrar a la ciudad por más que vaya a llevarle leche a su hijo recién nacido”, contó Echarren. “Así que justo pasaba un conocido, le di la leche para que la lleve al sanatorio para que Florentino se pueda alimentar y me volví a Castelli”, agregó.

En el audio, el intendente de Castelli también relata un supuesto operativo montado por su par para inspeccionar autos. “Para mi sorpresa, me llama gente de la Policía de Dolores diciéndome que el intendente había hecho un despliegue alrededor del sanatorio y que mandaba a revisar baúles a la entrada para ver si yo pretendía entrar a Dolores en un baúl”, dijo Echarren. Y cargó: “No sé cómo Dolores, que es una ciudad administrativa, que es sede judicial, de cierto vuelo intelectual, elige a este matón como intendente”.

Lo cierto es que en la mayoría de los distritos bonaerenses hay operativos en las rutas de acceso que impiden el ingreso de visitantes de otras ciudades para evitar que ingresen casos positivos de coronavirus. Y así lo hicieron saber oficialmente desde el Municipio de Dolores, como respuesta a los reproches del intendente vecino. “No podemos dejar que se meta el virus”, contestaron.

Echarren fue el intendente que en pleno gobierno kirchnerista impulso el nombre del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a un barrio de viviendas en Castelli. Pero con la llegada de María Eugenia Vidal a la Provincia, se acercó a Cambiemos y ocupó en forma efímera un cargo en el área de Infraestructura bonaerense.

Camilo Etchevarren, su par de Dolores, en tanto, es un dirigente de origen radical que durante algunos años abrevó en la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió. Pero luego se alejó de ese espacio aunque se sigue moviendo bajo el paraguas de Juntos por el Cambio.