La Asociación Empresaria Argentina se manifestó en contra de la expropiación de Vicentin

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) se manifestó esta noche en contra de la intervención y el proyecto de expropiación de la firma agroexportadora Vicentin.

"Esta decisión no ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica por cuanto no es facultad del Poder Ejecutivo intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores", sostuvo AEA en un comunicado de prensa.

"La estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es al sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir, y administrar a las empresas en la Argentina", agregó la entidad empresaria.

Ayer, el presidente Alberto Fernández anunció la decisión de intervenir la empresa Vicentin y de enviar al Congreso un proyecto de ley para expropiar la compañía que en la actualidad enfrenta un concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.

En total, la deuda de Vicentin asciende a US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.