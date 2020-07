"Ojalá no me llame nunca más", le dijo Canosa al Presidente y Canal 9 emitió un comunicado

Canal 9 lanzó un comunicado sobre los dichos de las periodista Viviana Canosa sobre el presidente Alberto Fernández. Canosa dijo anoche que "le quiero decir al Presidente que ojalá no me llame nunca más", en su programa Nada personal, que se emite por el mencionado canal

Este mediodía, desde la cuenta oficial de Twitter de El Nueve se difundió un breve comunicado del canal. "Ante las consultas periodísticas recibidas, Canal 9 informa que no ha recibido ningún tipo de presión gubernamental. Asimismo, ratifica su compromiso con los valores democráticos y el respeto a la diversidad de opiniones", señaló en su mensaje.

La conductora había manifestado: "Me siento absolutamente decepcionada con usted, señor Presidente. Lamento que hayamos interrumpido nuestra amistad. Creo que le he hecho grandes notas el año pasado, inclusive este, cuando comenzó el año. Siempre puse mi mejor predisposición. Este programa también está para cuando usted quiera decirme las cosas. Pero en vivo, dígamelas en la cara. No me las diga por mensajes. No me asuste. Me siento libre, soy libre, quiero vivir en un país libre", dijo la periodista a cámara, dirigiéndose al presidente de la nación.

El martes, en el ciclo radial Por si las moscas, de Radio de la Ciudad, Canosa había contado que a fines de junio recibió críticas por parte del Presidente, tras una de las emisiones de su programa. "Fue un poco fuerte, sentí como un ataque de pánico, me temblaban las piernas", aseguró. "Me pareció intimidatorio, me escribió a mi teléfono, no a la producción. Él me decía: 'Te quiero mucho, mirá que lo que decís se te va a volver en contra'. Le escribí varios mensajes que borré y finalmente le mandé: 'Cuando quieras nos tomamos un café'. Porque yo soy intensa y no soy víctima. Esto me dio fuerza para seguir siendo más intensa. Me dije: 'Este es mi trabajo'", contó en su momento.

Anoche, Canosa volvió a referirse a esta situación en su programa de El Nueve y agregó algunos detalles, luego de la fuerte repercusión que tomó su declaración: "Yo no estoy ni de un lado ni del otro de la grieta. Yo no quiero estar ahí. Este programa se hace con todas las voces todas las noches. Y yo le quiero decir al Presidente que ojalá no me llame nunca más. Que no me moleste más. Que me deje trabajar en libertad, que me la merezco, que me la gané. Que soy una mina de bien, laburadora, decente. Digo lo que pienso. Vivo en libertad, soy libre. No soy ni quiero ser un títere de nadie".