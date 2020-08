Trenes Argentinos tiene más de 500 trabajadores con coronavirus

El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, detalló que hasta el día 70 de cuarentena no se habían registrado en la empresa ningún caso de coronavirus, pero que, a partir de ese día y hasta el momento, ya lleva se registraron "casi 500 infectados en las distintas trazas".



Asimismo, detalló que son 36 los casos de Covid-19 en el tren Sarmiento y más de 100 los trabajadores aislados.



Se trata de la línea que mayor cantidad de personas traslada y mayor cantidad de trabajadores tiene y que, a causa de los contagios, hoy tuvo que suspender el servicio, lo mismo que ocurrió el domingo.



Marinucci informó que el Roca es el tren donde se registró el mayor número de contagios, 140 , mientras que en las líneas Mitre hubo 107, en el San Martín 66 y en Belgrano Sur 60.



Además, explicó a que los contagiados por coronavirus se suman los trabajadores que permanecen aislados por precaución, los que que son personas de riesgo o tienen a sus hijos en edad escolar, con lo cual casi el 40 por ciento de la planta de la empresa no está trabajando.



En declaraciones realizadas esta mañana, Marinucci explicó que la disminución en el número de trabajadores en un principio no afectó el servicio porque, a causa de la cuarentena, había menos demanda.



Sin embargo, consignó que, desde mediados de abril pasado, está "el 100 por ciento de la oferta posible en todas las trazas y con 40 por ciento del personal por grupos de riesgo, licenciados por decreto o aislados o infectados por Covid-19".



Respecto a la interrupción del Sarmiento que regirá desde las 11 de hoy hasta mañana explicó que tiene que ver con el trabajo específico que realiza el área donde se detectaron los casos que es el control trenes y sin ese puesto operativo "no hay posibilidad de hacer circular los trenes tanto en términos operativo como de seguridad".



El funcionario explicó que el lunes, con la colaboración del personal jerárquico de la línea, lograron generar "la operatoria de la corrida de trenes" y que ahora están "con el refuerzo de personal de otras líneas generando la capacitación específica del Sarmiento para que, cuando estén capacitados, poder operar entre las 11 y las 23 horas".



"En el transcurso del día vamos a ir anunciando la apertura de algunos horarios durante la jornada, si es posible. Si no, vamos a tener el refuerzo de micros como fue el día de ayer; hoy con mayor cantidad de micros y extendiendo el horario de la salida de once hasta las 22", adelantó Marinucci.



Consultado por la aplicación "Reservá tu tren", ante esta situación afirmó que en la línea Sarmiento "no se modifica".



Ayer la aplicación comenzó a funcionar en la línea Roca "con gran aceptación por parte de todos los usuarios que utilizan el servicio desde La Plata a Constitución" , afirmó.