Arrepentido denuncia a un fiscal que está bajo la lupa

El capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti, imputado arrepentido en la causa en la que fue acusado por coimas el fiscal de Rosario Gustavo Ponce Asahad, reveló que le pidieron un pago de 100 mil dólares y le ofrecieron un abogado, que resultó ser el defensor del propio funcionario judicial.

Según declaró Peiti, que está imputado en libertad por integrar una banda dedicada al juego ilegal y varias extorsiones, a principios de julio pasado el fiscal Ponce Asahad se reunió con él para advertirle que había “una investigación grande” en su contra.

“Me dice que tire los teléfonos y que tenía él la solución para ese problema”, declaró Peiti la semana pasada.

Efectivamente, el Organismo de Investigaciones –una suerte de policía judicial de Santa Fe- desarrollaba una pesquisa contra Peiti por juego clandestino y extorsiones, de la que participaba también un grupo ligado a la violenta banda rosarina “Los Monos”.

“Me dice que la idea de él y de Patricio (Serjal, jefe de los fiscales de Rosario) era que yo me tenía que buscar un abogado que se llama Mellado, al cual no lo conozco, pero me dice que es un abogado bien visto”, dijo el capitalista de juego clandestino.

Para los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada se trata del abogado Fernando Mellado, quien ofició como defensor particular de Ponce Asahad.

El imputado arrepentido contó que el plan propuesto por Ponce Asahad consistía en que se presentara ante otra fiscal para pasar a presentarse como víctima de una banda que lo extorsionaba. “Te vamos a presentar y vamos hacerte pasar por víctima y tenés que poner 100 mil dólares”, declaró Peite.