Messi despidió al uruguayo con fuertes críticas a la dirigencia

Messi despidió a Luis Suárez con un duro mensaje contra la cúpula directiva del Barcelona, a la que acusó de echarlo de mala manera.

“Te merecías que te despidieran como lo que sos: uno de los jugadores más importante de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que esta altura ya no me sorprende nada”, escribió Messi en su cuenta de Instagram.

“Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte”, admitió el argentino sobre el nuevo destino de Suárez, quien vestirá la camiseta del Atlético Madrid.

El mensaje del “10” llegó 24 horas después de la emotiva despedida oficial de Suárez, quien se marchó entre lágrimas, agradeciendo su contratación y los años de éxitos, y dejando a un lado los reproches y las críticas a la directiva.

Messi estuvo a su lado, despidiéndole, pero recién al llegar ayer al entrenamiento y no encontrárselo en el vestuario, se decidió a expresar sus sentimientos.

“Ya me venia haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera”, manifestó el capitán argentino. “Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”, añadió en el mensaje, junto con fotos de ambos.

Y tras lanzar críticas a la directiva, Messi le deseó éxitos a su amigo en la nueva etapa.

“Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”, concluyó.

Con su forma de despedirse de Suárez, Messi volvió a dejar de manifiesto su malestar con los actuales directivos del Barça. Por lo pronto, el argentino cumplirá su contrato, que vence en junio de 2021, pero su futuro sigue en el aire.