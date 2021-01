Renunció un administrador de Wikipedia luego de crear mas de 80.000 páginas dedicas a las tetas

Un administrador de Wikipedia creó 80.000 páginas relacionadas con las tetas y desató un escándalo dentro de la comunidad: tras dar un paso al costado, y sin demasiado de lo que defenderse, el resto de los administradores tardó casi tres años en corregir todo lo que había hecho.

Wikipedia, la gran enciclopedia de la internet, es operada por una jerarquía masiva de usuarios no remunerados con diferentes niveles de poder. Cerca de la cima de la pirámide hay aproximadamente 1.100 administradores, que tienen el segundo mayor poder, justo debajo de los 19 burócratas de la plataforma.

Aquellos que intentan convertirse en administradores se someten a "un proceso similar a la audiencia de candidatos a la Corte Suprema ante el Senado", explicó Greg Kohs, uno de los primeros cofundadores de Wikipediocracy, el organismo de control de Wikipedia, en diálogo con el portal Mel Magazine.

"No muchas personas están haciendo el esfuerzo de pasar por el tipo de prueba de que todas sus ediciones anteriores sean inspeccionadas y criticadas antes de que se les ofrezca esta poderosa herramienta", añadió.

Si se aprueba, los administradores tienen la capacidad de bloquear a los editores disruptivos, así como de ver, editar y restaurar páginas que se hayan eliminado previamente y crear, editar y publicar páginas sin la aprobación de un poder superior . Aunque una gran parte de los administradores operan con seudónimos, son un grupo de voluntarios incansables y muy unidos que se toman muy en serio la responsabilidad de mantener Wikipedia como un recurso neutral y preciso.

El principal de ellos era Neelix. “Su página de usuario tiene casillas que dicen que ocupa el décimo lugar en la lista de wikipedistas por el número de artículos creados, que ha creado más de 5.000 artículos. Parecía que definitivamente era un motivo de orgullo para él", observó Kohs.

Entonces, cuando el usuario anónimo acusó a Neelix de "problemas de comportamiento crónicos e intratables", la comunidad de Wikipedia se sorprendió. Cuando se trata de acusaciones tan graves, los administradores de Wikipedia se reúnen en un foro público llamado " Tablón de anuncios del administrador ", donde llevan a cabo una especie de juicio para los acusados . Analizan el historial de edición del acusado para presentar más pruebas de irregularidades, argumentan el grado de medidas punitivas necesarias y dan al acusado la oportunidad de defenderse.

En el caso de Neelix, se le acusó de crear "redireccionamientos" innecesarios, que automáticamente envían a los visitantes al artículo "principal" de ese tema. Pero entrada la investigación, todos se sorprendieron: no se había solo limitado a crear un puñado de redireccionamientos, sino que silenciosamente había creado miles y miles de nuevas redirecciones, cada una de las cuales era una permutación caótica, si no ofensiva, de la palabra " tetas " y " tetas ".

Por ejemplo, creó redireccionamientos para "tittypumper", "tittypumpers", "bomba de tetas", "bomba de tetas", "piqueros de bombeo" y cientos más para "extractor de leche". De hecho, aparentemente para todos los artículos de Wikipedia relacionados con los senos, hizo algo similar.

Al principio, dada la cantidad de redireccionamientos que se habían creado y lo absurdos e inmaduros que eran, los administradores asumieron que su cuenta debía haber sido pirateada. "Hubo un incidente reciente ... de cuentas de administrador que se vieron comprometidas", escribió el administrador DD2K . “¿Podría ser éste también uno? No puedo imaginar una razón lógica por la que alguien crearía todos esos redireccionamientos infantiles", añadió.

En su defensa, sin embargo, Neelix testificó que su cuenta no había sido pirateada, ni había usado un bot para crear una cantidad tan grande de redireccionamientos. Más bien, simplemente afirmó que era un tipeo rápido. "Teniendo en cuenta que parece haber tanta oposición no me opondré a que se eliminen los redireccionamientos y no intentaré crear más redireccionamientos en este sentido, pero creo que son válidos", precisó.

Cuando un administrador salió en defensa de Neelix , argumentando que eliminar sus redireccionamientos sería censura, otros respondieron rápidamente. “Esto no tiene nada que ver con la censura. Es crear redireccionamientos con palabras infantiles solo para mierdas y risas ”, corrigió DD2K . "¿Quién diablos va a buscar 'amamantar las tetas' en lugar de 'amamantar'?", sentenció.

El tribunal de administradores le rogó a Neelix que se explicara, pero él se negó. “Pido disculpas por crear redireccionamientos inusuales. Al crearlos, no pensé que la comunidad en general estaría en contra de ellos. Nuevamente, lo siento mucho", respondió.

Finalmente, después de seis días de deliberaciones, Neelix reapareció y se ofreció como voluntario para renunciar como administrador y retirarse de Wikipedia por completo. Los administradores, igualmente, tardarían casi tres años en reparar el daño que Neelix había causado.