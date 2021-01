La fantasía ultra sexual que Pampita le cumplió a un ex

Mariano Balcarce o Pico Mónaco fueron protagonistas de una noche de película el día que Pampita, fogosa, organizó una velada ultra hot para agasajar a su pareja. “Una vez me llamó a las cuatro de la mañana. Me dijo que le gustaría ir al hotel para hacer una especie de ‘Las 50 sombras de Grey’. A la persona con la que estaba en pareja en ese momento le vendó los ojos en el auto, lo llevó de la mano sin que supiera a dónde iba… ¡y no sé hasta qué hora de la mañana no le sacó la venda en la habitación!”, contó el íntimo amigo de la modelo, Gabriel Olivieri.