Los médicos harán otro paro por 48 horas la semana próxima

Tras el paro por 24 horas de ayer, los profesionales de la salud nucleados en Cicop, endurecerán la posición en la puja salarial con el Gobierno con la convocatoria a otro paro, pero por 48 horas, para el martes 26 y miércoles 27.

Cicop rechazó la decisión tomada por el gobernador Axel Kicillof de cerrar por decreto la paritaria del sector (ley 10.471). Pablo Maciel, titular del gremio , dijo que “esa actitud no hace más que lesionar el mecanismo de paritarias libres como derecho conquistado”, dijo y añadió que “el monto asignado no satisface o resuelve las necesidades más urgentes del sector y no está en correlación con el esfuerzo y sacrificio que llevamos adelante estos últimos 15 meses de pandemia”.

En esa línea, Maciel indicó que “venimos de un atraso salarial histórico que empezamos a recomponer el año pasado y debemos seguir recomponiendo en 2021”.

El dirigente indicó que “nos otorgaron por decreto un 46,5% para noviembre. Esta propuesta es la misma que nos hicieron en la mesa de negociación hace dos semanas, que nosotros pusimos a consideración de las asambleas y fue rechazada por el 91 % de los votos”, indicó y explicó los motivos: “Por un lado, la propuesta no satisface o resuelve las necesidades más urgentes del sector porque venimos de un atraso salarial histórico que empezamos a recomponer el año pasado. Y tampoco está en correlación con el esfuerzo y sacrificio que se llevamos adelante. Hemos trabajado en conjunto con el Estado en todos los niveles para garantizar la atención, investigar la pandemia, sostener el sistema”.

Según la Cicop, un profesional que ingresa a trabajar 36 horas semanales a un hospital público tendrá un salario de 80.900 pesos “y para poder ejercer la profesión hay que pagar matrícula, caja de previsión social y además toda nuestra capacitación constante”, explicó Maciel mediante un comunicado. También, destacó que “hay una insuficiencia en los avances de las cuestiones extrasalariales, en especial la cuestión previsional”.

nombramiento de residentes

En este contexto, el Ministerio de Salud Provincial anunció que, como ocurrió el año pasado, ofreció continuidad laboral en los hospitales formadores a los 1.365 residentes que egresaron este año “para que se incorporen como trabajadores de planta y fortalezcan el sistema sanitario”.

El ministro, Nicolás Kreplak, afirmó que “el 75 por ciento aceptó la oferta laboral”. Con 5.500 residentes en servicio en más de 70 especialidades médicas y no médicas, el sistema bonaerense constituye el más grande del país.