Contundente triunfo de Juntos en capital

Juntos por el Cambio volvió a lograr una victoria contundente en la ciudad de Buenos Aires, el bastión que el PRO gobierna ininterrumpidamente desde hace 14 años. María Eugenia Vidal, la apuesta fuerte de Horacio Rodríguez Larreta para frenar las aspiraciones de Patricia Bullrich, obtuvo el 47.02 por ciento de los votos. Con el 99 por ciento de los votos escrutados, el oficialismo porteño aportará 7 diputados al interbloque opositor en el Congreso Nacional.

Es un buen resultado que sin embargo quedó lejos de las mejores marcas históricas del oficialismo porteño. La ex gobernadora pagó cierto costo por el cambio de distrito y el espacio también perdió votos por derecha a manos de Javier Milei, el economista libertario que sedujo a los sectores más duros del antikichnerismo.

Minutos antes de las 22, Vidal salió al escenario del búnker de Costa Salguero para agradecer a la militancia y a los votantes de Juntos por el Cambio. “Estamos conmovidos por el voto de los argentinos. Hablaron, fueron con todas su convicción y valentía, y mucha esperanza. La mayoría de los Argentinos, millones en todo el país, dijeron basta”, dijo.

También se refirió al denominado “plan platita” que el gobierno nacional implementó para captar más votos tras la derrota de las PASO. “Los argentinos no tienen dueño y no se venden. Los votos no se compran y esta noche la Provincia lo va a demostrar”. “Vieron, toda la platita que tenían, no les alcanzó en la provincia de Buenos Aires y estamos ganado también en la provincia de Buenos Aires”, había dicho Martín Tetaz, minutos antes.

En segundo lugar quedó el Frente de Todos, que apenas pudo conservar los votos que obtuvo en las PASO, a tono con una campaña eclipsada por la estrategia del gobierno nacional de concentrar todos los esfuerzos en la provincia de Buenos Aires, donde logró acortar las distancia de las PASO.

La lista encabezada por Leandro Santoro y Gisela Marziotta obtuvo un 25.01 por ciento. En las filas del Frente de Todos porteño destacaron que a pesar de la derrota a nivel nacional, en la Ciudad se retuvieron las tres bancas para Diputados (Santoro, Marziotta y Carlos Heller) e incluso se amplió el bloque de la Legislatura (renovaba 6 escaños y ganó 8). No obstante, perdieron terreno en el sur de la Ciudad, sólo la Comuna 8 -Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo- quedó pintada de celeste, Juntos les arrebató la Comuna 4.

BATACAZO

Sin lugar a dudas, el batacazo del domingo fue protagonizado por Javier Milei y el flamante movimiento libertario. El partido fundado apenas cinco meses atrás con el objetivo de competir en las legislativas superó todos los pronósticos -incluso los más optimistas- y se alzó con el 17.04 por ciento, mejorando por varios puntos el resultado de las PASO (13 por ciento).

Con su estilo confrontativo y políticamente incorrecto, Milei irrumpirá en el Congreso al frente de un bloque de dos bancas -junto a la abogada Victoria Villarruel- para defender su agenda de liberalización económica y reforma política. También tendrá un bloque de cinco escaños en la Legislatura porteña: Ramiro Marra, Lucia Elena Montenegro, Oscar Roberto Zago, Rebeca María Belen Fleitas y Leonardo Luis Saifert, según Infobae.

Su discurso en contra de la “casta política” y el “estatismo” prendió fuerte entre los jóvenes y los sectores desencantados con los partidos tradicionales. Se perfila como una figura que tendrá un rol gravitante en el debate político durante los próximos años.

El electo diputado nacional de La Libertad Avanza fue recibido por sus jóvenes militantes en el Luna Park al grito de “la casta tiene miedo”. Es por eso que tras la confirmación de la buena elección que llevó a cabo el espacio del economista comenzó su discurso haciendo referencia al grito juvenil: “Vaya si tuvo miedo la casta, tuvo que tirar de los dos lados porque está todo cagada”, manifestó.

LA IZQUIERDA

También hubo caras alegres en el bunker del Frente de Izquierda. Myriam Bregman sacó un 7.76 por ciento y se garantizó un lugar en Diputados. En la Legislatura renovará las dos bancas que puso en juego: entrarán Gabriel Solano y Alejandrina Barry. Autodeterminación y Libertad, de Luis Zamora, se alzó con el 3,07 por ciento, no obtuvo bancas en Diputados ni en la Legislatura.

Aunque faltan dos años, los resultados de este domingo parecen consolidar el proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno porteño jugó fuerte en la interna e hizo valer su peso político para imponer dos candidatos de su riñón en dos distritos clave.

