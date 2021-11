Cristina, ausente en el búnker del oficialismo

El búnker del Frente de Todos en Chacarita registró menor movimiento que en las primarias pero avanzada la noche, y conocido el recorte de la diferencia en la Provincia, se fueron sumando más funcionarios bonaerenses y delegaciones de las intendencias.

La ausencia de Cristina, no obstante, se hizo sentir en el sentimiento de los presentes. La mala performance del oficialismo en provincias como Chubut y La Pampa, le quitó la posibilidad de seguir teniendo quórum propio en el Senado.

El diputado Leopoldo Moreau, uno de los colaboradores de la ex presidenta que llegó bien temprano, se mostró esperanzado en que el Presidente realizara una convocatoria a la oposición en su discurso.

Victoria Tolosa Paz, la primera candidata del FdT en Provincia, arribó al predio pasadas las 20.30. Impertérrita, ingresó por el acceso por calle Leiva sin hacer declaraciones, a diferencia del “apurado” festejo que había ensayado en las PASO en un escenario platense. A esa hora, el recorte a la diferencia que le había sacado Diego Santilli en aquellas primarias, era un dato conocido.

En ese momento, había una tibia concurrencia de la militancia frente al escenario montado en la esquina de Corrientes y Dorrego. Banderas de agrupaciones como el Frente Patria Grande y el Movimiento Evita, identificados con Alberto Fernández, se hicieron presentes. Con el correr de las horas, fue llegando más gente y comenzaron a escucharse los bombos de los más fervorosos asistentes.

Me han indicado reposo. Nada de que preocuparse, pero el esfuerzo realizado para participar del cierre del FdT retrasó la evolución del posoperatorio. Por eso, esta noche no podré estar, como hubiera querido y como siempre he hecho, en el búnker. Abrazo fuerte a todos y a todas.