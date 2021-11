Pipo Gorosito espera recuperar “soldados” para definir los once

Gimnasia volvió en la mañana de ayer a las prácticas en Estancia Chica, tras haber tenido la jornada del domingo libre y con vistas al compromiso del próximo viernes a las 19:15 ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro por la 21º fecha. Y la semana no se avecina fácil para el técnico Néstor Gorosito, por que deberá esperar hasta último momento para poder definir el equipo titular ya que tiene algunos hombres con dolencias.

Pipo sabe que no podrá contar con Guillermo Fratta por un desgarro sufrido ante Banfield, mientras que seguirá sin poder contar con Matías Melluso. por ahora, Nicolás Colazo le viene ganando la pulseada a Lucas Licht para custodiar el lateral izquierdo de la defensa, ya que Germán Guiffrey se corrió a la zaga para hacer dupla con Leonardo Morales. ¿Una buena? Que volverá Brahian Alemán tras cumplir con una fecha de suspensión.

Ahora bien, Gorosito aún no sabe si podrá tener a Johan Carbonero y a Rodrigo Holgado, ya que presentan distintas dolencias y por ello vienen trabajando de manera diferenciada. Es más, el sábado ninguno de los dos participaron de la práctica de fútbol formal; por Carbonero jugó el pibe Lautaro Chávez, por Holgado estuvo más adelantado Matías Miranda.

Con respecto a lo que sucedió en la víspera, la vuelta a las tareas tuvo una entrada en calor y activación, y luego hubo un circuito de fuerza y potencia con el profe Sebastián Somoza.

Luego, Pipo tomó la posta y junto a Cacho Borelli y el Chapa Zapata dispusieron de ejercicios técnicos con pelota, para cerrar con tres bloques de fútbol reducido por equipo.

Esta primera práctica terminó con ejercicios de elongación cerca del mediodía, y tras esto el grupo quedó liberado.

En cuanto a lo que ocurrirá hoy, el grupo entrenará a partir de las 9:30 en Abasto, donde se empezarán a intensificar las tareas con pelota pensando en San Lorenzo. Igualmente, el cuerpo técnico esperaría hasta mañana para hacer un rato de fútbol. Allí Pipo volvería a parar los probables titulares, ya que en el último ensayo que será el jueves, se repasará la pelota parada.

Lo que está claro, es que de no estar bien, a Carbonero no lo van a arriesgar teniendo en cuenta que se vendrán dos partidos más en pocos días (Talleres y Argentinos) y luego nada más y nada menos que el clásico ante Estudiantes, y no quieren que su lesión se agrave.