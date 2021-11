Temor a otro rebrote: alertan por los no vacunados

El repunte de casos que vive Europa está asociado a los no vacunados

Mientras que en Europa las personas que resolvieron no vacunarse son hoy blanco de fuertes cuestionamientos por el repunte de casos de Covid, entre nosotros un aumento en las cancelaciones de turnos para vacunarse comienza a a generar preocupación.

“Muchos mayores de entre 18 y 39 años están cancelando el turno para la segunda dosis porque se relajaron ante la baja de casos” y “es muy probable que de acá a abril tengamos una nueva ola de casos” de coronavirus, advirtió el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Si bien en territorio bonaerense rige ya la vacunación libre para la primera y segunda dosis a personas mayores de edad, muchos de los convocados han comenzado a cancelar sus turnos de aplicación, contó el funcionario provincial en una entrevista con la radio Futurock.

“La franja etaria de 18 a 39 años fue el grupo que más canceló turnos”, precisó Kreplak, quien lo vinculó a “la baja de casos y al relajamiento en los cuidados sanitarios”.

“Más allá de que podamos tener un rebrote en el verano, que esperamos que no sea muy fuerte si es que aparece, de acá a marzo o abril es probable que tengamos una ola nueva como se ha visto en todos los años y en otros lugares del mundo. Por eso tenemos que tener un diferencial muy grande: que no quede población sin vacunar, es decir llegar al menos al 90% de la población ya vacunada”, dijo el ministro de Salud.

Como adelantó Kreplak “se busca llegar al otoño que viene con toda la población vacunada con tres dosis pensando que, para esa época, como se está viendo en Europa, puede ocurrir una ola fuerte de contagios”.

Aunque a su entender “en lo inmediato, no parece que habrá un rebrote grande, dado que en estas condiciones de circulación no hemos tenido una afluencia de casos grave”, se trata de un escenario que no se puede descartar en vista de lo que está viviendo Europa hoy.

“Es muy importante el concepto de completar el esquema de vacunación y hacer el refuerzo, porque estamos viendo en el hemisferio norte la pandemia de los no vacunados, o como en Israel se ve claramente que quienes tienen tres dosis tienen menos incidencia de casos, de hospitalización y muerte. Por eso hay que prepararse fuerte para el otoño con toda la población vacunada con dos dosis y los refuerzos”, señaló también la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, días atrás.

EUROPA contra los NO VACUNADOS

Resistencia de un sector de la población vacunarse, vacunas aplicadas hace más de seis meses, baja inoculación entre adolescentes, abandonos de los cuidados preventivos y la llegada del frío se han combinado para poner nuevamente a Europa en jaque frente al Covid.

Según el sitio Our World in Data, el Reino Unido superó ya los 570 casos diarios por millón de habitantes y Alemania se encuentra en más de 510; bastante más lejos están Portugal y España (con 164 y 89 notificaciones diarias promedio por millón de habitante, respectivamente) e Israel (con 46 casos diarios promedio por millón).

Pese tratarse de países que tuvieron acceso temprano a las vacunas, varios de ellos, como Alemania y el Reino Unido, tienen sólo 67% de su población con el esquema completo de vacunación, una tasa por debajo de la registrada en nuestro país.

De ahí que mientras que en Alemania algunas regiones han comenzado a imponer toques de queda para las personas no vacunadas y en el Reino Unido las Unidades de Cuidados Intensivos vuelven a llenarse con personas jóvenes que rechazaron la vacunación, otro países, como Austria, ya dispusieron su obligatoriedad.

Al anunciar la medida el viernes pasado, Austria se convirtió en el primer Estado de la Unión Europea en adoptar acciones tan drásticas para frenar el rebrote de contagios que golpea a todo el continente.

“No hemos logrado convencer suficientemente a la gente para que se vacune”, justificó el canciller, Alexander Schallenberg, quien explicó que las unidades de terapia intensiva de su país están en una situación crítica.

En tanto en otros países de Europa, si bien la vacuna no es obligatoria, las restricciones para los que no la recibieron son cada vez más disuasivas. En Italia, por ejemplo, el personal de los centros escolares y universitarios, así como los estudiantes, tienen que presentar un test negativo cada dos días si no están vacunados para poder asistir.