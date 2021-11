El cepo al turismo puede generar una restricción más fuerte de dólares

Las agencias de turismo recibieron la noticia como un duro golpe, justo cuando comenzaban a recuperarse de las secuelas que dejó la pandemia en el sector. Es que, según señalan, la decisión del Banco Central de limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito para pasajes y servicios en el exterior, puede “terminar de romper” una industria que “está arruinada después de casi dos años sin trabajar”.

Desde el Gobierno justificaron la sorpresiva medida por la necesidad de “cuidar las reservas, los dólares”. Sin embargo, en cierto punto, esta resolución puede atentar contra el ingreso de divisas al país: es que -aseguran- si menos argentinos viajan al exterior, el turismo “receptivo” también puede resentirse.

“Se va a restringir la cantidad de vuelos: si un vuelo llega lleno, pero se va vacío, la ruta no sirve. Entonces se cancela”, explicó a iProfesional Matías Mute, fundador de la plataforma Promociones Aéreas, quien destacó: “Esta medida es un duro golpe para sector, porque tanto las agencias como las aerolíneas necesitan del turismo receptivo y del emisivo para funcionar”.

“Hay una reciprocidad. Por ejemplo: si una aerolínea internacional tiene cinco frecuencias semanales desde España, el avión no se llena sólo de españoles. Entonces, cuando la ruta empieza a no ser rentable, porque no puede completar el avión, empieza a reducir frecuencias o se termina yendo. Eso hace que haya menos conectividad con el mundo y menos extranjeros vengan a Argentina. Entonces son menos dólares que entran, justo cuando estaba empezando a reactivarse el turismo receptivo”, coincidió Martín Romano country manager de Atrápalo.

En la misma línea, desde FACVE (Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes) expresaron el “profundo rechazo y repudio” a la medida adoptada por el BCRA. “Nuestra actividad está transitando la peor crisis de su historia. Y en este contexto, resulta clave que sea política de Estado mantener una balanza equilibrada entre el turismo emisivo y receptivo. Es necesario recalcar que ningún país resiste flujos de viajeros en un sólo sentido. Estas nuevas restricciones atentan contra la recuperación de la oferta de vuelos internacionales”.