“Córdoba se tiene que integrar al país”

Después de definir a la provincia de Córdoba como un “territorio hostil” para el Frente de Todos, el presidente, Alberto Fernández, se despachó con otra frase que no tardó en alimentar la polémica: “Sé también que hacen falta muchos cordobeses y muchas cordobesas como ustedes para que Córdoba de una vez por todas se integre al país; para que Córdoba de una vez y para siempre sea parte de la Argentina y no esta necesidad de siempre parecer algo distinto”.

Los destinatarios de esas palabras eran unos 150 dirigentes cordobeses del oficialismo que lo escuchaban el pasado miércoles en el Centro Cultural Kirchner, donde tuvo lugar una reunión para coordinar el último tramo de la campaña. Luego de que en las primarias el electorado cordobés desplazara al Frente de Todos al tercer lugar (por detrás de Juntos por el Cambio y de la alianza provincial del gobernador Juan Schiaretti), el Presidente buscaba empatizar con ese distrito esquivo.

Pero sus dichos en el mitín del CCK, que se viralizaron ayer, parecen haber seguido el efecto contrario.

“Lamentamos profundamente los dichos del Presidente sobre Córdoba. Esto confirma la mirada unitaria que tiene del país. Todo lo que pase fuera del AMBA no es Argentina”, lamentaron en un duro comunicado los diputados de Córdoba Federal, que responden a Schiaretti. En un segundo mensaje, el bloque de legisladores apuntó que los dichos del mandatario confirman “que es necesaria una Argentina justa” y que “distribuya los esfuerzos de todos de igual manera”.

“¿El Presidente dice que Córdoba debe integrarse de una vez por todas al país?”, replicó también Mario Negri, diputado cordobés de la UCR, a través de Twitter. Y agregó: “Lo que no vamos a hacer es integrarnos al kirchnerismo. Eel 14 de noviembre lo va a ver otra vez”.

Otro radical que le respondió a Fernández en redes sociales fue Rodrigo de Loredo, candidato a diputado nacional por Córdoba: “Para Alberto Fernández, Córdoba no es parte de la Argentina. A confesión de partes… Presidente, no somos territorio hostil, tenemos en claro el país en el que queremos vivir y no es al que nos están llevando”.

Mientras que el diputado porteño de Juntos por el Cambio Waldo Wolff fue todavía más duro: “Presidente, Córdoba es Argentina y usted es un fascista que considera extranjero al que piensa distinto a su línea ideológica. Avergüenza la tradición pluralista de nuestro país”, disparó desde su cuenta de Twitter.

Ya antes de esta polémica Fernández y Schiaretti habían sido protagonistas de sendos cruces. Fue luego de que el gobernador cordobés criticara: “Nunca vi en ningún lugar que el vicepresidente tenga más poder que el presidente”, a lo que el jefe de Estado retrucó: “Los que chocaron el país son los amigos de Juan Schiaretti”.