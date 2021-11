Falcao se perderá el encuentro contra Brasil

El delantero Radamel Falcao García quedó desafectado del seleccionado colombiano por lesión y se perderá los encuentros ante Brasil y Paraguay por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

El máximo goleador histórico de Colombia sufrió el sábado pasado una “rotura fibrilar en el aductor derecho”, según precisó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en la derrota 2-1 de Rayo Vallecano ante Real Madrid por LaLiga, en la que marcó el único gol de su equipo.

El Tigre no fue titular para dicho encuentro, aunque el DT aclaró que esa decisión no estaba motivada por una lesión. Arrastraba un golpe de jornadas anteriores, pero el técnico vasco afirmó que no había relación entre eso y esta dolencia. Sus posibles reemplazantes son Duván Zapata (Atalanta de Italia); Miguel Borja (Gremio de Brasil) y Rafael Santos Borré (Eintracht Frankfurt de Alemania).

Colombia se posiciona cuarta en las Eliminatorias Sudamericanas con 16 puntos y mejor diferencia de gol que Uruguay, en zona de repechaje con la misma cantidad.

El equipo dirigido por Reinaldo Rueda enfrentarán al líder Brasil (31) el 11 de noviembre y el 16 recibirán a Paraguay por la 13ra. y 14ta. fecha, respectivamente.