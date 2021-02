Vacunas en el país: ya llegaron 1,8 millones pero fueron aplicadas menos de la mitad

Luego del escándalo por los vacunados VIP, el gobierno nacional salió a transparentar las cifras del plan y lanzo el llamado Monitor Público de Vacunación contra el COVID-19, una plataforma donde se informan las dosis entregadas a cada provincia, los totales de aplicación de primera y segunda dosis y los grupos que la vienen recibiendo día a día. Hasta ahora, de acuerdo al último parte, a la Argentina llegaron 1,8 millones, de las cuales casi un millón ya fueron distribuidas pero todavía no se aplicaron, y se estima que hay unas cien mil que aún tampoco fueron repartidas.

Concretamente, de los datos oficiales publicados en las últimas horas surge que la cantidad de dosis totales distribuidas a la fecha fueron 1.703.615, del total de 1.800.000 vacunas arribadas en los 5 cargamentos que llegaron al país: cuatro de Sputnik V por un total de 1.220.000 y uno de 580.000 de la vacuna Covishield de AstraZeneca/Oxford fabricada en India, que también requiere dos aplicaciones aunque del mismo componente.

Los propios datos del Monitor Público de Vacunación revelan que existe una diferencia de 96.385 dosis entre las que arribaron al país y las distribuidas a las 24 jurisdicciones. Según el Gobierno, estas dosis no figuran por “una cuestión de logística”, dado que “están en distribución”.

De las 1.703.615 dosis que se informan como distribuidas -sin contar esas casi 100 mil cuyo destino no se detalla-, se aplicaron hasta ahora 780.455, es decir el 46%.

Fuente oficiales explicaron que “los vacunatorios cargan las dosis en el sistema. Pero se está vacunando también en otros lugares, ejemplo escuelas, clubes, etc. Cuando se las dé de alta en el sistema el número va a impactar”, y aseguraron que “se aplicaron muchas mas dosis que se verán impactadas en los próximos días. Sobre todo en provincia de Buenos Aires”.

Ayer, nuestra ciudad siguió vacunando a los adultos mayores, a personas de salud y a docentes. Y si bien hubo casos en los que se contaba que la obtención del turno y la aplicación de la vacuna fue bastante ágil, también llegaron a nuestra redacción varios llamados de personas mayores de 70 años que intentaban obtener un turno pero les resultaba imposible.

“Ya me inscribí dos veces pero nunca me confirman el turno”, contaba ayer Delfino Luis Tocci, un platense de 79 años que, pese a llamar casi todo el día al 148, hasta ayer a la tarde no había conseguido que alguien lo atendiera o le dieran un turno para aplicarse la vacuna”.

Como se sabe, es bueno recordar que el número de vacunas aplicadas no equivale a la cantidad de personas que completaron la vacunación, ya que son necesarias dos dosis para alcanzar el máximo de inmunización, sea de las dos de la Sputnik V como de las de AstraZeneca/Oxford.

De las 780.455 aplicadas en todo el país, 513.394 fueron de la primera dosis y 267.061 de la segunda dosis. El dato no es menor, dado que pone en evidencia que apenas el 1% de los argentinos recibió hasta el momento al menos la primera dosis, y apenas el 0,6% completó el esquema vacunatorio.

El número parece aún más bajo de lo que es si se lo compara con algunos países de la región. Chile, por caso, que lidera la campaña de vacunación contra el COVID-19 en la región, ya aplicó casi 3 millones de vacunas, y el 16% de la población ya recibió al menos una dosis, aunque el porcentaje que recibió la segunda es inferior, sólo el 0,3%.

El criterio según el cual se distribuye a cada provincia, de acuerdo a lo informado por las autoridades sanitarias de Nación, respondió en un principio a la cantidad de personal de salud de cada distrito, un dato que no figura en la plataforma lanzada recientemente.

De los datos publicados surge que la entrega de vacunas a cada jurisdicción guarda relación con su cantidad de habitantes: cada provincia recibió dosis que representan entre el 3% y el 5% de su población.

El principal distrito del país, la provincia de Buenos Aires, ya recibió un total de 667.510 unidades, de las cuales aplicó 160.374 primeras dosis y 106.774 de la segunda. La diferencia entre lo que se entregó y ya se aplicó es de 400.362 dosis, que aún aguardan ser aplicadas. El total de dosis entregadas al distrito bonaerense es del 4% con relación a su población.