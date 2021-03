A un albañil de San Carlos los $300 mil del Cartonazo le llegaron en el momento justo

Para Carlos Ramón Torres ayer el día no pudo empezar mejor. Atento a que cerraba un juego al que él sigue con entusiasmo y en el que se entregaría un súper pozo de 300 mil pesos, se dispuso a controlar los números que le faltaban y grande fue su alegría al comprobar que los publicados en edición coincidían con los que le faltaban. Tuvo que repasar una y otra vez el cupón para terminar de creerlo, el premio era suyo y le permitirá llevar adelante la economía de su hogar, ya que por un problema de salud hace un mes que no puede trabajar.

De todas maneras, restaba esperar hasta las 17 para constatar que nadie se presentara con otro cupón completo porque si no debería repartir la suma del premio. Afortunadamente para él eso no sucedió y al caer la tarde comenzó a festejar que fue el único ganador con los 15 aciertos.

Carlos se presentó en la redacción de EL DIA, contó que tiene 43 años y que vive en la zona de San Carlos. El afortunado lector se gana la vida como albañil y, después de un 2020 en el que las construcciones estuvieron paradas por la pandemia, seguramente el premio le vendrá muy bien para concretar proyectos o ponerse al día con sus obligaciones.

De acuerdo a lo que contó, la suerte no pudo sonreírle en mejor momento, ya que hace un mes que no trabaja porque, durante un partido de fútbol, sufrió una lesión que le causó una fractura de tibia y peroné.

“Desde que me quebré vivo con calmantes, no puedo trabajar, camino con muletas, por eso le puse mucha expectativa al juego y estoy muy feliz con el premio”, le dijo a EL DIA.

Sin el ingreso principal del hogar, solventar los gastos se le hizo cuesta arriba. El trabajo de Carlos representa el sostén de su familia conformada por su esposa, cuatro hijos y una nieta.

Carlos contó que arrancó con el juego el año pasado cuando comenzó la pandemia y, como en tantos hogares, la crisis económica empezó a sentirse fuerte en su casa.

Controlar los números del Cartonazo fue una manera de encontrar un buen pasatiempo en los días de encierro, pero además una forma de alentar la ilusión de alcanzar un premio importante, una suma que le permitiera vivir de manera más holgada o darse algún gusto.

Aunque reconoció que ya tiene hijos grandes, él asume la responsabilidad de llevar adelante a su familia y aportar el mayor ingreso, por eso la alegría extra de que esta vez también llegue por una iniciativa que tomó hace casi un año.

El haber ganado ayer los 300 mil pesos del Cartonazo, le permitirá, por ejemplo, cubrir la canasta familiar prácticamente por 6 meses y ponerse al día con otros gastos. En ese lapso, seguramente podrá recuperarse de su lesión un poco más tranquilo, sin la angustia de tener que salir a trabajar, aunque no pueda.

El premio también fue una grata sorpresa para su esposa, sus cuatro hijos y su nieta, quienes día a día lo acompañaron en la tarea de corroborar los números del juego y lo alentaron a tener la ilusión de ganar un premio importante como el que obtuvo ayer.

COMO JUGAR

Como se sabe, semana a semana miles de lectores siguen el juego para entretenerse, pero a su vez para tener una chance de acceder a un premio que les permite cumplir algún propósito que de otra manera sería muy complicado conseguir.

Con un poco de suerte a favor, transformarse en ganador del Cartonazo no es una tarea complicada, hay que tener 15 aciertos en el cupón. El premio puede quedar para un ganador, como fue el caso del vecino de San Carlos, o repartirse en partes iguales entre quienes acrediten haber completado los cartones en tiempo y forma.

Cada cupón, precisamente, tiene 15 números entre el 00 y el 89. Desde el sábado y hasta el miércoles siguiente, los lectores tienen que cotejar los números del cartón con los que se publican en la edición impresa de EL DIA, una actividad que ha conseguido entretener a muchas familias e incluso han compartido diferentes generaciones.

Cada día se publican 10 números, lógicamente entre el 00 y el 89. Si al llegar al miércoles están los quince aciertos, inmediatamente el lector portador de ese cupón se transforma en ganador del premio que se pone en juego. Eso sí, debe llamar al 425-0101 y presentarse en diagonal 80 Nº 815 entre las 11 y las 17.

“Hace un mes me quebré tibia y peroné de forma que estoy “parado” y sin poder trabajar. Así que ganar el Cartonazo me vino bárbaro... Una desgracia con suerte”.

Carlos Ramón Torres,

Albañil, ganador del Cartonazo

No está de más reiterar que el pozo de 300.000 pesos que se puso en juego ayer resultó de la suma de otros que quedaron vacantes. La ronda se inicia mañana y se renovarán las ilusiones de otros vecinos de la Región.

SORTEO DEL LED

Cabe recordarse que los cartones no ganadores tienen una segunda oportunidad, por lo tanto no deben desecharse. Pueden participar del sorteo mensual del televisor LED que se pone en juego el último día hábil de cada mes. Sólo pueden participar las tarjetas del mes en curso, ya que las correspondientes a meses anteriores no están habilitadas para participar de este sorteo.

En suma, durante todo el mes hay oportunidades de alcanzar un importante estímulo que premia a los lectores de diario EL DIA.