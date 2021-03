La vida después de la vacuna: cómo seguir cuidándose

Hay muchas cosas que pese a que en un futuro se logre la vacunación masiva contra el coronavirus van a permanecer durante un buen tiempo. Barbijos o tapabocas, distanciamiento, nada de abrazos y besos con amigos y otras tantas cosas aprendidas a partir de la pandemia seguirán instaladas en la sociedad.

Es por eso que quienes ya se vacunaron deben tomar decisiones todos los días en un mundo donde los que se inocularon y los que no coexistirán durante meses, incluso dentro del mismo hogar.

De ahí que surge la pregunta: ¿qué es lo que deberíamos y no deberíamos hacer? Según publica The Wall Street Journal, esta semana desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CCD) se emitieron recomendaciones.

Entre ellas, que las personas completamente vacunadas pueden reunirse en el interior con otras personas completamente vacunadas (es decir, que hayan recibido las dos dosis de la vacuna) sin tomar precauciones adicionales.

En tanto, sugirieron que las personas vacunadas pueden reunirse con otra familia no vacunada sin máscaras y distanciarse siempre que los miembros no vacunados estén sanos y sin riesgo de desarrollar un caso más grave de Covid-19.

Aunque los CDC instaron a las personas completamente vacunadas a seguir tomando precauciones en público y en reuniones privadas medianas o grandes.

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, declaró que “hay algunas actividades que las personas completamente vacunadas pueden comenzar a reanudar ahora en la privacidad de sus propios hogares”, al tiempo que agregó: “Todos, incluso los que están vacunados, deben continuar con todas las estrategias de mitigación cuando se encuentren en entornos públicos”.

Los CDC y la mayoría de los expertos concuerdan en que hasta que estemos más cerca de la inmunidad colectiva, cuando una gran mayoría de la población está protegida por vacunación o infección natural para que el virus no se propague, el uso de tapabocas, el distanciamiento social y evitar las reuniones en lugares cerrados deben ser una práctica habitual en los espacios públicos.

Las pautas de los CDC señalan que la evidencia sugiere cada vez más que las personas vacunadas tienen menos probabilidades de transmitir el virus a través de infecciones asintomáticas, pero también hay preguntas pendientes sobre la duración de la protección de las vacunas y el efecto de las variantes emergentes.

Otras 202 personas murieron y 8.235 fueron reportadas con coronavirus ayer en el país

Otra de las preguntas que se plantean es ¿qué pasa si los adultos están vacunados pero los niños no? Actualmente no existe una vacuna autorizada para niños y adolescentes menores de 16 años. “Este será uno de esos problemas con los que las familias tendrán que lidiar y ser prudentes”, manifiesta el Dr. Beyrer. La clave es que existe una diferencia significativa entre los niños pequeños y los adolescentes en términos de transmisión del virus y de contraer la enfermedad. Los adolescentes contraen y transmiten Covid-19 de manera similar a los adultos jóvenes, mientras que los niños más pequeños no contraen la enfermedad sintomática con tanta frecuencia y no parecen transmitir tanto.

En cuanto a las recomendaciones para los vacunados, sobre todo aquellos de mayor edad, habla de que se retomen los controles médicos de rutina y que se hagan manteniendo el hábito de cuidado en los lugares públicos. Una recomendación similar se ofrece a aquellos interesados en viajar: que conserven los cuidados habituales en los lugares públicos.