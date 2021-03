Preocupa un alza de los contagios a casi un año del primer caso

El paramédico del SAME Ricardo Bustos (52) participaba de una charla en la que instruía al personal de los móviles de operatividad sobre medidas de seguridad cuando recibieron aquella llamada de emergencia. Era el 22 de marzo de 2020 y ante la avalancha de casos sospechosos de coronavirus se había implementado un sistema que contemplaba una primera atención telefónica para evaluar cada caso, “ya que la irrupción de la enfermedad había generado ansiedad en la sociedad y se recibían muchas falsas alarmas”, recuerda Bustos. Pero aquel llamado era distinto y desde el primer momento sospechó que sería el primer positivo de La Plata, que hasta aquel día sólo acumulaba casos sospechosos.

“A diferencia de los otros casos que atendíamos, éste reunía todas las características de un positivo: porque era un hombre de 36 años con fiebre y dolor de cabeza que acababa de llegar de Tailandia, y por entonces, la mayoría de los confirmados en el país se relacionaban con viajes al exterior”, cuenta Bustos, quien dice que el equipo del SAME evaluó al paciente y decidió trasladarlo al hospital San Juan de Dios, donde quedó internado. Cuatro días después el primer caso positivo de coronavirus de La Plata se confirmaba.

Desde entonces, la Ciudad acumula más de 32.000 casos positivos y la última semana el número de víctimas fatales superó la barrera de las mil, todo en el marco de una crisis sanitaria que está lejos de quedar atrás: el aniversario del primer caso coincide con un nuevo (aunque por ahora leve) repunte de los casos, mientras se encienden las alarmas ante la conjunción de factores próximos, tales como la inminencia de los días fríos y la irrupción de las nuevas variantes causales de la enfermedad, más contagiosas, algunas de las cuales ya fueron detectadas en el país.

Frente a este panorama las opiniones de los especialistas difieren: algunos consideran que la experiencia ganada durante un año de pandemia y el hecho de que el virus ya demostró -con el pico registrado en diciembre- que no está atado a la estacionalidad, augura un escenario complejo, pero tan preocupante en el ámbito de la salud como el efecto del retraso de consultas, controles y diagnósticos médicos durante 2020 por otras patologías, que podrían impactar con fuerza en este invierno.

Otros creen que lo que se cierne sobre el país y la región es un posible “tsunami sanitario” determinado por la sumatoria de varios factores. Entre ellos, las nuevas variantes más contagiosas, los efectos de los días fríos sobre las costumbres (favoreciendo la permanencia en lugares cerrados o semicerrados) y el cansancio, tanto del personal de salud como de la sociedad, frente a la prolongada crisis.

Con el persistente riesgo del desborde del sistema sanitario como principal temor, se afirma además que las dificultades en la provisión de vacunas alejan la posibilidad de aplicar un “shock vacunal” (la vacunación simultánea de amplios segmentos de la población que permita reducir las posibilidades de que se registre la tan temida segunda ola que ya golpea a varios países).

Mientras tanto, se coincide en destacar que son varios los interrogantes que, un año después, persisten alrededor, no sólo del virus, sino también de la duración de la inmunidad (tanto natural como a través de las vacunas), mientras se carece de terapias probadamente efectivas para el tratamiento de los casos graves.

Al referirse al caso concreto de La Plata se apunta, además a sus ventajas y desventajas comparativas frente al virus, en relación con otras ciudades del país.

Entre las primeras se habla de la gran concentración de centros de salud con profesionales de todas las especialidades y, entre las segundas, se destaca el hecho de que la Ciudad es la que suma más asentamientos precarios en toda la Provincia, una geografía considerada especialmente vulnerable frente al virus (ver aparte).

UN AÑO DE CRISIS

Un informe elaborado por la Municipalidad de La Plata permite seguir la evolución de la pandemia desde aquel primer caso, reportado el 22 de marzo del 2020 y confirmado el 26, hasta el 14 de marzo último.

Según ese trabajo, el mes de septiembre (en el que se registraron 6.144 contagios) fue el que más casos positivos acumuló, mientras que el pico de la pandemia se registró la última semana de agosto, cuando se contabilizaron 1.577 casos totales y 225 casos promedio diarios.

El récord de casos diarios, en tanto, se produjo el 27 de agosto, cuando se confirmaron en la ciudad 372.

Hasta el mes de septiembre el aumento de los casos había sido constante, mes a mes (ver gráfico). Después comenzó una tendencia a la baja que se interrumpiría en el diciembre para alcanzar un nuevo pico en el mes de enero, con 4.182 casos.

El informe señala, además, que durante las últimas dos semanas analizadas para el trabajo (de 1 al 14 de marzo) “se registra un leve aumento en el promedio de contagios diarios en comparación con los 14 días previos”.

Así, mientras el promedio de casos diarios registrados entre el 15 y el 28 de febrero fue de 102,7, en los primeros 14 días de marzo ese indicador se elevó a 103,9, un valor similar a la semana del 20 de julio de 2020.

Este repunte aparece después de que, tras el pico de febrero, el número de casos se había mantenido en una meseta considerada alta.

Según explicó a este diario el secretario de Salud de la comuna platense, Enrique Rifourcat, hay dos factores que explican el incremento de los casos en los últimos días.

“A la pandemia la hacemos todos con nuestros desplazamientos, nuestras acciones. Y es fundamental no relajar las medidas de prevención”

Silvia González Ayala

Infectóloga

“Uno es el aumento de la circulación. El otro, una mayor accesibilidad a los testeos a partir de una mayor oferta, fundamentalmente, del sector privado”, explicó el funcionario.

Al analizar la curva de los contagios a lo largo de un año de registros, Rifourcat destacó puntualmente el pico de diciembre/enero, “que nadie esperaba y que nos mostró claramente que es muy difícil poder predecir lo que va a suceder con este virus”.

De cara al futuro inmediato, Rifourcat destaca que la Ciudad enfrenta un escenario complejo, aunque le resta peso al factor estacional.

“Con el pico de diciembre el virus ya demostró que no tiene una variabilidad estacional. Esto no implica que no estemos frente a un escenario difícil. El principal de los factores que lo determinan son las nuevas variantes, algunas de las cuales ya se han detectado en el país y que son más contagiosas. Pero también vamos a enfrentar meses complejos porque, además, pronto vamos a empezar a sentir el impacto en la salud de otras patologías que quedaron sin diagnóstico y sin control durante el año pasado”.

Para Rifourcat, “seguramente vamos a tener muchos casos de coronavirus, pero hemos ganado experiencia el año anterior y es necesario aprender a convivir con el virus”.

“FRENTE A UN TSUNAMI”

En tanto, la infectóloga platense Silvia González Ayala, profesora titular de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, destacó el aumento del promedio diario de casos registrado en la Ciudad en las últimas dos semanas como un factor de preocupación y subrayó que si bien después de los picos de septiembre y enero la cantidad de casos se redujo y se mantuvo estable, lo hizo “en una meseta alta”.

La especialista consideró que podemos estar “frente a un tsunami”, sanitario a partir de la sumatoria , en los próximos meses, de varios factores.

“El primero es estacional. Es un fenómeno global que con el cambio de temperaturas la gente tiende a permanecer más tiempo en lugares cerrados e insuficientemente ventilados, que incrementan los riesgos de contagio”, indicó González Ayala.

Sin embargo, uno de los elementos más preocupantes para configurar un escenario particularmente complejo lo representan las nuevas variantes del virus.

“El aumento del promedio de casos diarios en las primeras semanas de marzo se debe a la mayor circulación y al aumento de la accesibilidad a los testeos por un crecimiento de la oferta del sector privado”

Enrique Rifourcat

Secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata

“Sabemos que la del Reino Unido ya está en el país y que la de Río de Janeiro tiene circulación comunitaria en el AMBA. Ahora estamos esperando la último informe a nivel nacional que nos diga cuáles son las que predominan”, explicó la especialista platense, para quien las situaciones que actualmente se viven en países vecinos como Brasil y Chile ilustran las dificultades que generan las nuevas variantes.

En este contexto, González Ayala destacó que el riesgo de que se sature el sistema de salud “persiste con el agravante de que el personal está agotado y también existe un gran cansancio social frente a la pandemia”.

“Veníamos insistiendo en la necesidad de un shock de vacunación, que permitiera inmunizar a la población con mayor riesgo de exposición (personal de salud) y más vulnerable (mayores de 60 años) de manera simultánea, pero esto no está sucediendo. No hay dosis suficientes, ni tampoco cronogramas claros”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que es “clave reforzar este concepto: a la pandemia la hacemos todos con nuestros desplazamientos, nuestras acciones. Y es fundamental no relajar las medidas de prevención”.