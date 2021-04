La tristeza del Loco Montenegro tras la eliminación en Masterchef: "Lloré mucho"

La eliminación de "El Loco" Hernán Montenegro de MasterChef Celebrity 2 sorprendió en la noche del domingo a seguidores y televidentes. Más precisamente, el ex basquetbolista era una de las figuritas del reality.

Este lunes, estuvo presente en «Flor de Equipo, el ciclo que se lleva adelante en la misma señal, bajo la conducción de Florencia Peña. "Lloré mucho anoche. No me di cuenta del proceso de haber vivido esta situación hasta ayer y quebré. Conocí gente increíble. Viví un proceso único rodeado de gente impresionante y aprendí a hacer televisión. Me enamoré", señaló.

El Loco supo ganarse el corazón de todos sus colegas desde el día uno. Siempre se lo describió como "el compañero que dejaba su cocina para ir a ayudarte" y es por eso que su salida causó tanta conmoción no solo entre sus compañeros, sino también entre los fanáticos.