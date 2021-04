Presencialidad en las aulas: en Provincia “seguirá todo igual”

“Creemos que seguirá todo igual”, anticipaban ayer desde el Gobierno de Axel Kicillof, a horas de que venza el decreto que -entre otras restricciones- suspendió las clases presenciales en el Conurbano y el Gran La Plata. Y que ahora, como entonces, acatarán lo que disponga el Presidente.

Alberto Fernández, que probablemente hoy anunciará las medidas que regirán a partir de mañana, se prepara para prorrogar del dictado de clases virtuales por otros 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Al menos hasta anoche, su posición era la misma que dos semanas atrás disparó la tensión con el gobierno porteño y que fue el combustible de varias protestas callejeras: “A mí los informes de contagios por las clases presenciales en la capital federal me confirman que tengo razón. Y por eso no voy a cambiar mi estrategia. Estamos en un promedio de 25 mil casos por día y lo tengo que llevar a 15 mil casos diarios. Si no lo hago, el sistema sanitario colapsa. Por lo tanto, no voy cambiar mi postura sobre las clases presenciales”, remató el jefe de Estado desde Olivos.

Esa posición monolítica choca con la de Horacio Rodríguez Larreta, que defiende que la asistencia a las escuelas no motoriza nuevos contagios en la segunda ola del coronavirus. Por eso, el mandatario porteño quiere conservar la presencialidad en primaria y jardín de infantes, aunque estaría dispuesto a negociar la virtualidad en los últimos dos años del secundario a partir del próximo lunes. El gesto, que llega en medio de una disputa judicial que todavía debe definir la Corte (ver aparte), busca acercarse al esquema de “presencialidad administrada” que días atrás había deslizado el ministro de Educación, Nicolás Trotta.

Pero la suba exponencial de los contagios hizo cambiar de opinión al Presidente, que le respondió tajante al mandatario porteño: “Que haga lo que quiera. Ya decidí sobre la educación presencial. Mi decisión está tomada”. Y así se lo comunicó anoche al ministro Trotta, en un cambio de escenario con respecto a la suspensión anterior, decretada sin consultar al funcionario.

La decisión presidencial coincide con la pretensión del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, que pide mantener las clases remotas en el Conurbano y el Gran La Plata como parte de las restricciones tendientes a “aplastar la curva de contagios, no solo para no saturar el sistema de salud, sino porque está muriendo mucha gente joven por más de que tenga la terapia”.

En estos días hubo además un insistente reclamo gremial para avanzar con la suspensión de las clases en el interior. Por caso, Suteba pidió analizar la alarmante situación de municipios como Olavarría y Tandil, mientras que Udocba exigió pasar a la virtualidad escolar en toda la Provincia.

También, buena parte de los intendentes que ayer se sentaron a analizar la situación epidemiológica con Kicillof coincidieron en la necesidad de continuar con la escuela a la distancia. Una visión que contrastó con la intransigencia de los alcaldes de Juntos por el Cambio -que son minoría en el Conurbano-, alineados con el reclamo de Rodríguez Larreta. A todos, el Gobernador les pidió “mayores esfuerzos en los controles”.

Lo que definan la Casa Rosada, se dijo, será respetado a rajatabla por el Gobierno bonaerense. Esto es, mantener las escuelas de la zona metropolitana cerradas a los alumnos, porque “hay muchos casos y las terapias intensivas están al límite”.

Por eso, en la administración provincial repetían: “Vamos a seguir lo que decrete Nación como marco regulatorio general, tal como venimos haciendo”. Y que acatarán si en la Casa Rosada resuelven “que no haya clases” en los 40 municipios que están en Fase 2 ( entre los que se encuentran La Plata, Berisso y Ensenada), mientras que en aquellos que transitan la Fase 3 ó 4 continuará el sistema mixto entre presencialidad y virtualidad.

“Siempre cumplimos con el decreto de Nación que decía que (en los distritos con mayor circulación del virus) no había que tener presencialidad”, reforzaron y, en un tiro por elevación a Rodríguez Larreta, apuntaron: “Los que no lo cumplieron y preferirieron judicializarlo fueron otros”.