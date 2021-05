El León quiere rugir ante el Diablo y sacar el preciado boleto a Semis

Estudiantes ya cumplió con el primer objetivo desde la llegada de Ricardo Zielinski al Club, en enero pasado: instalarse entre los ocho mejores equipos del certamen doméstico.

Sin embargo ahora la misión es otra, renovada en la ilusión de seguir con vida dentro de una Copa de la Liga Profesional en la cual la regularidad ha sido la gran virtud albirroja, algo que ahora deberá demostrar en un mano a mano eliminatorio.

Ante este panorama, el Pincha, segundo clasificado de la Zona 1 con 22 puntos, recibe a Independiente, tercero de la Zona 1, en el Jorge Luis Hirschi por los Cuartos de Final, donde el equipo del Ruso intentará imponer su estilo y quedarse con un triunfo que lo catapulte a la siguiente instancia.

El encuentro comenzará desde las 17:30 y tendrá a Pablo Echavarría como encargado de impartir justicia. El mismo solo podrá verse a través de la señal de cable codificada Fox Sports Premium, pero contará con la alternativa de seguirse en directo desde la clásica Supertransmi de FM La Redonda, en el 100.3 del dial, a partir de las 15:30.

LOS ELEGIDOS DEL RUSO

Teniendo en cuenta la importancia de un choque el en que no existe mañana, Ricardo Zielinski no quiso dejar ningún detalle librado al azar, por lo que pondría en cancha a los protagonistas que no arrastran ninguna dolencia física.

De este manera, y pese a no haberlo confirmado, el DT respetaría su clásico 4-4-2, compuesto por: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Nicolás Pasquini; Ángel González, Jorge Rodríguez, Juan Manuel Sánchez Miño y Lucas Rodríguez; Leandro Díaz y Martín Cauteruccio.

Finalmente, Leandro Díaz sería el acompañante de Martín Cauteruccio en el ataque Pincha

CHOQUE DE ORDEN CONTRA ORDEN

Pese a no tener a Julio César Falcioni en el banco rival, el cruce entre el Estudiantes de Zielinski y el Rojo de Pelusa indica, en la previa, un duelo de estilos similares.

Pese a no ser de los llamados “vistosos”, se trata de dos equipos que comparten una característica fundacional: armarse de atrás hacia adelante y no alejarse, en lo posible, del orden en retaguardia.

Es tal la simetría entre ambos, aún con los altibajos, que tanto el Pincha como Independiente han sabido igualarse en la cantidad de goles convertidos y recibidos, con 16 gritos en el arco opuesto y diez en el propio. Ante esta paridad, los detalles asoman como claves.

La pelota parada, con cruces que llaman a prestar real atención, sin dudas será uno de ellos. Allí, el León aparenta tener una leve ventaja gracias a su estatura en la última línea, con Rogel y Noguera algo por encima del experimentado Insaurralde o los jóvenes Barreto y Costa.

Será una de las tantas batallas a decidir dentro de duelos individuales que el propio Zielinski destacó en una previa en la que también aclaró que serán “los que estén adentro de la cancha los encargados de escribir la historia”.

EL RESTO DE LA NÓMINA

Además de los posible titulares, Zielinski se inclinó por los siguientes nombres para ser alternativa: Pourtau; Colombo, Guzmán, Tobio y Valdez; Ayala, Castro, Kalinski y Verón; Apaolaza, Sabbag y González.