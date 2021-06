Tras rechazar una oferta millonaria de Facebook, Roger Waters tildó de “idiota” a Mark Zuckerberg

Tras aparecer en la lista de los estadounidenses más ricos que pagan menos tasas de impuestos que muchos trabajadores comunes, Mark Zuckerberg volvió a convertirse en noticia por una anécdota que rememoró el ex integrante de Pink Floyd, Roger Waters.

En un foro para apoyar a Julian Assange y luchar por su liberación, el músico recordó la vez que el fundador de Facebook, al que tildó de idiota, le propuso componer una versión de Another Brick in the Wall para una película promocional de Instagram.

Según expuso el bajista, no se anduvo con rodeos y le dijo “Vete a la mierda”. Waters se mostró muy crítico con las plataformas Facebook e Instagram, ya que según su análisis, forman parte de la censura mundial que genera que historias como la de Assange no se difundan.

Además, Waters se refirió al fundador de Facebook como una de las peores personas del mundo que tiene como objetivo "tomar el control de todo".

En ese sentido se refirió de forma despectiva al origen de la red social. "Pero piensas, ¿cómo lo hizo este pequeño capullo que empezó diciendo: 'Es bonita, le daremos un cuatro de cinco. Es fea. ¿Le daremos un uno?'. ¿Cómo consiguió algún tipo de poder? Y, sin embargo, aquí está, uno de los idiotas más poderosos del mundo".